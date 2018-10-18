18 октября 2018, четверг

Ответы по "делу Семочко" нужно искать у человека, который занимался его переводом из СБУ в разведку - Бигус

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Сергей Семочко
Скриншот видео телеканала ZIK

Сергей Семочко

Все ответы на вопросы по делу заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко нужно искать у человека, который курировал перевод сотрудника спецслужбы из Службы безопасности Украины в разведку, сообщил журналист Денис Бигус в эфире Радио НВ.

По словам расследователя, Семочко не мог перевестись из СБУ во внешнюю разведку исключительно по собственному желанию.

"Существует человек достаточно влиятельный, чтобы не просто подбросить эту идею, а провести весь этот процесс и фактично организовать это назначение. [...] Я считаю, что именно этому человеку (не знаю, это президент или кто-то из окружения) надо задавать все вопросы", - отметил Бигус.

Напомним, ранее журналисты программы Наші гроші сообщили, что родственники Сергея Семочко имеют российское гражданство и бизнес в Крыму. 

Позже стало известно, что СБУ начала проверку информации из журналистского расследования о первом заместителе главы Службы внешней разведки Семочко. Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины [государственная измена]. 

В свою очередь, руководитель Службы внешней разведки Егор Божок заявил, что для отстранения или отставки Семочко нет "правовых оснований"

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