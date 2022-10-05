Путин не достоин «зеркального ответа». Будут ли ВСУ увеличивать свою численность в ответ на кремлевскую «могилизацию» — анализ НВ 5 октября, 19:03 Эксклюзив НВ Бойцы территориальной обороны Бучи ждут начала военных учений (Фото:Oleksii Chumachenko / SOPA Images via Reuters)

Украинская армия нуждается в конкретных военных специалистах, а не в новой волне массовой мобилизации, уверены топ-военные и эксперты.

Как минимум 300 тыс., а то и все 1,2 млн — именно столько россиян собрался поставить под ружье хозяин Кремля Путин, объявивший 21 сентября в своей стране то, что он назвал "частичной мобилизацией". Точных цифр сам диктатор не называл, — их выяснили СМИ, — но пообещал: все, кого захватит процесс, пройдут предварительную переподготовку. А лишь затем таких солдат и офицеров отправят в боевые части.

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Буквально через несколько дней выяснилось: Путин обманул сограждан.



Ура-патриоты из РФ давно призывали Кремль решиться на мобилизацию, — уровень реальных безвозвратных потерь армии РФ уже превысил отметку в 60 тыс. человек. По принятым в мировой практике параметрам, число раненых должно быть в 2,5−3 раза больше.



При этом численность первоначальной вражеской группировки вторжения составляла около 180 тыс. человек, а в целом через войну в Украине прошло (с учетом ныне действующих) ориентировочно около 300 тыс. российских военнослужащих.



Как отметили многие военные аналитики, Путину было остро необходимо противопоставить что-либо наступающим украинским силам. Но в его рукаве остались лишь два «козыря» — оружие массового поражения и массовая же мобилизация. Второй из них он и взялся разыгрывать.



Его действия поставили Украину перед вопросом: нужно ли зеркально увеличивать численность ВСУ?



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