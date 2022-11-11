Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего на фоне успехов ВСУ в Херсонской области 11 ноября, 14:14 На заседании Ставки особое внимание уделили ситуации на южном направлении фронта (Фото:ОПУ)

Днем в пятницу, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Оно состоялось на фоне успехов ВСУ в Херсонской области.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, были заслушаны доклады высшего военного руководства страны по ситуации на передовой.

«Особое внимание члены Ставки уделили событиям на южном направлении фронта», — отметили там.

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На заседании также определили первоочередные меры по стабилизации ситуации на недавно деоккупированных территориях и обсудили эффективность защиты энергетической инфраструктуры от атак РФ.

Поднимался также вопрос восстановления пострадавших в результате российских обстрелов объектов критической инфраструктуры.

В заседании Ставки приняли участие представители профильных ведомств и силовых структур.

Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку.

Появились также первые фото украинских военнослужащих в освобожденном Херсоне. Возле здания областной государственной администрации появился флаг Украины.