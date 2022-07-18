«Рисково в военное время». Как отстранение Венедиктовой связано с назначением антикоррупционного прокурора — Мартыненко 18 июля, 19:14 Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова (Фото:Ірина Венедіктова / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил генерального прокурора Ирину Венедиктову от исполнения обязанностей.

В эфире Радио НВ генеральный директор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко предположил, что кадровое решение связано с назначением руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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«Это может быть связано с завтрашним заседанием комиссии по избранию Специального антикоррупционного прокурора. Мне кажется, что это решение завтра может быть принято, точнее — объявлены результаты конкурса и человек, о котором мы много говорили, который действительно победил в этом конкурсе, будет в конце концов назначен на эту должность», — считает Мартыненко.

По его мнению, Венедиктову отстранили, чтобы сохранить «баланс» в органах прокуратуры:

«Все-таки Венедиктова, насколько я знаю, часто пыталась быть очень самостоятельным человеком. А иметь самостоятельного человека и антикоррупционного прокурора — это уже для системы власти в военное время ( и не только)… Они считали это рискованным. Поэтому контроль за прокуратурой (мы знаем, что так считалось) должен быть за Офисом президента».

17 июля Зеленский заявил, что кандидат на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже избран, и решение теперь должно финализировать конкурсная комиссия.

Без руководителя САП страна остается почти два года: 21 августа 2020 года Назар Холодницкий уволился с должности.

Конкурс стартовал 25 января 2021 года. В конце декабря 2021 года конкурсная комиссия избрала нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но провластная часть комиссии отказалась проголосовать за это решение.

Активисты считают, что назначение блокирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Также с 17 апреля 2022 года из-за прекращения полномочий Артема Сытника обязанности директора НАБУ временно исполняет его первый заместитель Гизо Углава. Президент Владимир Зеленский анонсирует, что конкурс на должность руководителя НАБУ объявят в ближайшее время.

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