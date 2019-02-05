Отстранение Супрун: Гройсман поддержал главу Минздрава
Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун в деле о ее отстранении с должности главы Минздрава.
"Нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возвращения в нее коррупции. Мы начали изменения. Пришло время их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги", - написал он.
Глава Кабмина также опубликовал хештег #ПоддерживаюСупрун.
Напомним, 5 февраля глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что суд временно запретил и.о. министра Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава Украины.
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Иск в суд подал нардеп Игорь Мосийчук, который, в частности, считает ее некомпетентной. Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.
В Минздраве заявили, что им стало известно о запрете в отношении Супрун из СМИ, и сейчас министерство консультируется с юристами.
Кабмин поддержал главу Минздрава и решил обжаловать решение суда.
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