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Отстранение Супрун: Гройсман поддержал главу Минздрава

Сегодня, 16:57
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НВ

Гройсман призвал защитить Супрун и изменения в медицине

Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун в деле о ее отстранении с должности главы Минздрава.

"Нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возвращения в нее коррупции. Мы начали изменения. Пришло время их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги", - написал он.

Глава Кабмина также опубликовал хештег #ПоддерживаюСупрун.

Напомним, 5 февраля глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что суд временно запретил и.о. министра Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава Украины.

Иск в суд подал нардеп Игорь Мосийчук, который, в частности, считает ее некомпетентной. Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.

В Минздраве заявили, что им стало известно о запрете в отношении Супрун из СМИ, и сейчас министерство консультируется с юристами.

Кабмин поддержал главу Минздрава и решил обжаловать решение суда.

 

Теги:   Минздрав Иск Уляна Супрун Владимир Гройсман

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