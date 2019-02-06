Отстранение Супрун: глава Минздрава прервала командировку и возвращается в Киев Сегодня, 10:59 7052 Цей матеріал також доступний українською Минздрав Супрун была в командировке до решения суда Минздрав

Отстраненная от должности главы Минздрава Уляна Супрун решила прервать свою командировку и вернуться в Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет УНИАН.

"Ульяна Супрун находилась в командировке с понедельника до решения суда об отстранении. После решения она приняла решение прервать командировку и вернуться в Киев", - уточнили там.

Ранее сообщалось, что Супрун находится в командировке. Детали не уточнялись.

Напомним, 5 февраля глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что суд временно запретил и. о. министра Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава Украины.

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Иск в суд подал нардеп Игорь Мосийчук, который, в частности, считает ее некомпетентной. Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.

В Минздраве заявили, что им стало известно о запрете в отношении Супрун из СМИ, и сейчас министерство консультируется с юристами.

Кабмин поддержал главу Минздрава и решил обжаловать решение суда.

Поддержку Супрун выразили также премьер Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко.

Сама глава Минздрава пока не прокомментировала случившееся.

В Минюсте заявили, что будут обжаловать решение суда.