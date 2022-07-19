В ЕС отреагировали на отстранение Венедиктовой от должности генпрокурора

19 июля, 10:52
Матти Маасикас озвучил ожидания на фоне отстранения Венедиктовой (Фото:Estonian Foreign Ministry/Flickr)

Матти Маасикас озвучил ожидания на фоне отстранения Венедиктовой (Фото:Estonian Foreign Ministry/Flickr)

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что отстранение Ирины Венедиктовой от должности генпрокурора не должно повлиять на расследование военных преступлений России.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Отстраняя Генерального прокурора Украины от должности самым важным — помимо конституционных процессов, которые необходимо соблюдать, — является продолжение хорошей работы и сотрудничества с международными партнерами по расследованию и преследованию российских военных преступлений», — отметил Маасикас.

Видео дня
https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1549073321018671105

17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

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Ни Баканов, ни Венедиктова еще не уволены окончательно и фактически отстранены на время проверки, пояснили в Офисе президента (ОП). Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой.

Издание ZN.ua со ссылкой на источники сообщило, что Венедиктова заявила, что считает свое отстранение незаконным.

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19 июля Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Венедиктовой с поста генерального прокурора.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Военные преступления РФ Матти Маасикас Ирина Венедиктова

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