В ЕС отреагировали на отстранение Венедиктовой от должности генпрокурора 19 июля, 10:52 Матти Маасикас озвучил ожидания на фоне отстранения Венедиктовой (Фото:Estonian Foreign Ministry/Flickr)

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что отстранение Ирины Венедиктовой от должности генпрокурора не должно повлиять на расследование военных преступлений России.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Отстраняя Генерального прокурора Украины от должности самым важным — помимо конституционных процессов, которые необходимо соблюдать, — является продолжение хорошей работы и сотрудничества с международными партнерами по расследованию и преследованию российских военных преступлений», — отметил Маасикас.

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17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Ни Баканов, ни Венедиктова еще не уволены окончательно и фактически отстранены на время проверки, пояснили в Офисе президента (ОП). Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой.

Издание ZN.ua со ссылкой на источники сообщило, что Венедиктова заявила, что считает свое отстранение незаконным.

19 июля Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Венедиктовой с поста генерального прокурора.

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