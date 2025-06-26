Интрига вокруг Шмыгаля и правительства. Когда Зеленский может начать увольнения в Кабмине и кому они точно не угрожают — источники NV

26 июня, 16:00
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства

Елизавета Драбкина

Представители президентской фракции рассказали NV, обсуждался ли уже вопрос возможного увольнения премьера Дениса Шмыгаля и его правительства.

Вопрос отставки премьера-долгожителя Дениса Шмыгаля и его правительства на фракции президентской партии Слуга народа (СН) не обсуждали. И заседания «слуг» по этой теме даже не запланированы.

Об этом NV сообщили сразу три представителя фракции СН на условиях анонимности.

