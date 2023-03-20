Комитет Рады поддержал отставку Шкарлета с поста министра образования 20 марта, 10:58 Сергей Шкарлет уходит в отставку с поста главы Минобразования (Фото:МОН)

В понедельник, 20 марта, профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Сергея Шкарлета с поста министра образования и науки.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

«Комитет ВРУ по вопросам образования поддержал отставку с должности министра образования Шкарлета. И Шарлета (согласно заявлению) тоже», — написал он, потроллив главу МОН за ошибку в заявлении.

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Секретарь комитета нардеп Наталья Пипа подчеркнула в своем Facebook, что решение об отставке Шкарлета было принято «почти единогласно». Детали она не уточнила.

С июня 2020 года Шкарлет возглавлял Минобразования сначала как исполняющий обязанности министра, а в декабре Совет официально назначил его на должность. Уже тогда это назначение вызвало множество споров и некоторые нардепы говорили, что решение удалось протянуть благодаря кнопкодавству во время голосования. Назначение Шкарлета поддержал тогда и президент Зеленский.

17 марта стало известно, что Сергей Шкарлет уходит с должности министра образования и науки Украины.



Железняк заявил, что министром образования и науки Украины станет директор Малой академии наук Оксен Лисовой.