«Резников в теме». Был ли в коррупционной «доле» министр обороны — должны установить правоохранители — интервью с Николовым 5 сентября, 08:36 NV Премиум Министр обороны Украины Алексей Резников, 28 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Юрий Николов, редактор проекта Наші гроші, в интервью Radio NV рассказал, как министр обороны Алексей Резников будет пытаться выражать позитив в процессе своей отставки для получения должности посла в Лондоне, а правоохранителям следует установить, не был ли он в коррупционной «доле» в МО.



— Когда вы увидели обращение президента Зеленского о том, что все, будем менять министра обороны, что вы почувствовали?

— Ничего, впереди работа. Слава богу, одним «тормозом» меньше стало в нашей работе. Поскольку министр Резников просто за это время, когда мы доказывали неэффективность этого руководителя и ведомства, которое он сформировал, мы поняли, что господин Резников, к сожалению, не является решением проблем, которые есть в Министерстве обороны.

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А своими заявлениями он доказал, что он вообще является частью тех проблем, которые надо решать. Ну, слава богу, Верховный главнокомандующий спустя полгода это тоже понял и сменил этого руководителя. Буду надеяться, что следующий руководитель, скажем так, учтет опыт предшественника и станет работать гораздо эффективнее.

— Поскольку увольняет и назначает на должности у нас Верховная Рада, вы будете смотреть, если такое произойдет вдруг, отчет перед Верховной Радой министра Резникова, что он сам расскажет о своем периоде пребывания в должности?