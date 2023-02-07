«Довольно неосторожно». Данилов прокомментировал заявление Арахамии об отставке Резникова, которой не произошло 7 февраля, 14:57 Алексей Резников все еще занимает пост министра обороны (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Radio NV прокомментировал заявление главы фракции Слуги народа в Раде Давида Арахамии об отставке министра обороны Алексея Резникова.

Отвечая на вопрос об этом заявлении, Данилов сказал в эфире Radio NV:

«Дело в том, что две должности — министр иностранных дел и министр обороны — это должности, согласно нашей Конституции, за президентом нашей страны. И до тех пор, пока от президента не будет тех или иных нормативно-правовых решений, говорить о каких-то вещах, мне кажется, довольно неосторожно. Должны быть соответствующие документы от президента нашей страны».

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Он добавил, что ему сложно сказать, зачем кто-то делает те или иные анонсы или предположения заранее.

6 февраля глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что министра обороны Алексея Резникова пока не будут отправлять в отставку.

Накануне Арахамия заявлял, что вместо Резникова Минобороны возглавит глава ГУР Кирилл Буданов, а Резников возглавит Минстратегпром. Сам Резников заявил, что откажется возглавить другое министерство.

Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны из-за закупкок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрений нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.