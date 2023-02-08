Неизбежна ли отставка Резникова — отвечает Рахманин 8 февраля, 16:16 Алексей Резников во время пресс-конференции в Киеве 5 февраля (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин рассказал в интервью NV, является ли, по его мнению, неизбежной отставка министра обороны Алексея Резникова.

«Мне сложно сказать. Во всяком случае, инициатором подобных кадровых ротаций должен быть президент. Во-первых, это его прерогатива — вносить представление на назначение и увольнение с должности министра обороны или главы СБУ. Его мотивы нужно спрашивать у президента», — сказал Рахманин в эфире NV.

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Он констатировал, что было несколько «неприятных скандалов, связанных с Минобороны», однако до приговора суда факт коррупции не доказан, хотя и есть «очень много» «достаточно жестких» вопросов.

«Есть ли непосредственная вина в этом господина Резникова? Учитывая, что он является главным менеджером в этом министерстве, наверняка опосредованную ответственность он должен нести, если будет доказано, что действительно имело место злоупотребление, имела место коррупция. Является ли его увольнение с должности неизбежным? Я не уверен», – сказал нардеп.

Рахманин пояснил, что хотя была необходимость ответить на определенные запросы общества и вопросы, которые появились у партнеров Украины, «определенный уровень доверия к господину Резникову существует».

«Поэтому я не думаю, что эта отставка неизбежна. Но точно это утверждать я не могу. Потому что я не общаюсь с президентом на этот счет. Его мотивы и резоны, логика его поведения мне не известна», — заявил нардеп.

Он также отметил, что необходимость замены или возможность оставить в должности министра обороны будет зависеть от глубины проблемы в этом ведомстве.

6 февраля глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что министра обороны Алексея Резникова пока не будут отправлять в отставку.

Накануне Арахамия заявлял, что вместо Резникова Минобороны возглавит глава ГУР Кирилл Буданов, а Резников возглавит Минстратегпром. Сам Резников заявил, что откажется возглавить другое министерство.

Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны из-за закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрения нескольким топ-чиновникам министерства в хищении средств.

Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.