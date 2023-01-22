«Лишние молекулы» в Офисе президента. Откуда пошли слухи об отставке Кирилла Тимошенко — интервью с Романом Кравцом 22 января, 19:02 Кирилл Тимошенко (Фото:president.gov.ua)

В кулуарах все чаще говорят об отставке замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Она не является неизбежной, Тимошенко могут оставить номинально весомую должность, однако само появление слухов свидетельствует об уменьшении влияния этого чиновника в команде Владимира Зеленского, считает журналист Украинской правды Роман Кравец.



Какие заслуги привели Тимошенко в Офис президента, почему он стал куратором Большого строительства, как ему удается сохранять влияние на контент телемарафона Єдиних новин и кому еще из ОП и правительства может грозить отставка — Кравец рассказал в интервью Radio NV.

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— Хочу поговорить о слухах о том, что заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко могут уволить. Помним, что впервые эта информация появилась в телеграм-канале нардепа от фракции Голос Ярослава Железняка. Далее подобная информация появилась и в издании Бабель, и в издании Украинская правда. Что вы знаете об этом? И откуда такие слухи берутся?

— А мы давали это новостью, прошу прощения? Мы давали в телеграм-канал только эту информацию вроде бы.

— Мне кажется, что за этим телеграм-каналом тоже следят. На самом деле Кирилл Тимошенко, которому дозвонились из издания Детектор медиа, сказал, что не будет комментировать слухи о своем увольнении, назвав их «бреднями из телеграм-каналов». Видимо, под «бреднями» также подразумевался и ваш телеграм-канал УП оф зе рекордс.

— Хорошо. Тогда будем отвечать. На самом деле, слухи о том, что перестановки в Офисе президента в ближайшее время могут произойти, циркулируют достаточно долго. Я думаю, уже около месяца. Говорят о фигуре Олега Татарова. Он во время Евромайдана работал в структурах МВД, о Евромайдане достаточно откровенно говорил в негативном контексте. Но когда пришел Андрей Ермак на должность главы Офиса президента, он взял Олега Татарова своим заместителем, и, собственно, Татаров сейчас отвечает за силовой, правоохранительный блок в Офисе президента.

Было достаточно много расследований по Татарову, по [экс-нардепу Максиму] Микитасю, я не буду это все пересказывать. И, собственно, мы слышали, что есть замечания к Татарову со стороны западных партнеров. Просто Татаров очень ценный кадр, его убрать будет достаточно сложно. И даже если его уволят из Офиса президента, он все равно останется рядом. Поэтому ничего не изменится, даже если его уволят.

Но начали распространяться слухи, через различные анонимные телеграм-каналы, что будет скоро какое-то большое увольнение в Офисе президента. Я переписывался с людьми, спрашивал, конечно, о Татарове. Но люди из команды президента обратили внимание на Кирилла Тимошенко.

Потому что у Кирилла также последнее время было достаточно много скандалов. Все это были журналистские расследования, сначала [Дениса] Бигуса о гуманитарной помощи американцев, автомобилях Шевроле Тахо. Нам передали в Украину 50 таких автомобилей, стоимость достаточно большая, похоже, один автомобиль стоил около 100 тысяч долларов, но не суть. И на таком автомобиле в том числе передвигался Кирилл Тимошенко. Они сделали об этом расследование, у Кирилла было свое объяснение, что автомобиль на балансе ДУС. Дальше было расследование Михаила Ткача о новом Порше, за рулем которого Кирилл ездил во время полномасштабной войны, что он переехал в очень большой дом, который арендует у киевского застройщика Никонова.

— Вы думаете, что истинным поводом для таких слухов и причиной для того, чтобы увольнять Кирилла Тимошенко, могут быть именно эти автомобили? Потому что, когда Ярослав Железняк из Голоса анонсировал возможное увольнение, он говорил о «больших новостях», и это, конечно, восприняли как намек на Большое строительство, за которое отвечал господин Тимошенко до широкомасштабной войны. Сейчас, конечно, это из-за войны превратилось в Большое восстановление. Возможно, здесь есть какие-то причины для того, чтобы у Тимошенко возникли проблемы на его должности?

— Я сейчас говорю о публичных проблемах. Непубличные проблемы в том, что Кирилл Тимошенко пришел в команду Зеленского вместе с Андреем Богданом. У Андрея Богдана страшный конфликт с Андреем Ермаком. И этот конфликт никуда не исчез. Когда вы по отдельности поговорите с Ермаком и с Богданом, то очень много услышите интересных вещей. Когда Андрей Ермак пришел в Офис президента, если помните, Кирилл Тимошенко был заместителем главы ОП, но по вопросам информации. Он отвечал за информационную политику. Но довольно быстро в Офис президента Ермак завел Михаила Подоляка. И Подоляк начал поджимать Кирилла именно в информационной политике, он искал для себя место.

Региональную политику проваливал на тот момент заместитель главы Офиса [Сергей] Трофимов, очень близкий к Зеленскому. Андрей Ермак его поджал, и Кирилл Тимошенко в этом случае был его союзником. Вот так он занял позицию заместителя по регионам, когда Трофимов ушел. И собственно, на этой позиции уже начал заниматься Большим строительством.

Проект Большое строительство для Зеленского лично и для всей его команды был максимально важен. Я не буду говорить о коррупционных вещах, потому что у меня нет на руках документов. Но с пиарной точки зрения это было нечто важное. Чем сейчас занимается Тимошенко? Он продолжает координировать руководителей ОГА. Но Большое восстановление, похоже, будет происходить без него. Он особо там не нужен. Потому что есть, например, вице-премьер [Александр] Кубраков, все равно остается Юрий Голик. У него нет поста в Офисе президента, он просто, не знаю, друг. И он общается с Андреем Ермаком без Кирилла Тимошенко уже.

Просто сейчас такое время, что Андрей Борисович пытается убрать или оттеснить куда-то людей, имеющих прямой доступ к Зеленскому. Он хотел бы, чтобы к Зеленскому приходили через него. А Кирилл как раз тот человек, который может идти в обход. Я не уверен, что Кирилла вообще уволят из Офиса президента. Может быть, он даже останется заместителем. Но эти истории… Впервые достаточно прямо мои собеседники начали говорить, что у Кирилла проблемы. Я рад, что Детектор медиа дозвонился Кириллу, но знаю из своих источников, что Кирилл был не очень весел. И даже если его оставят, вся эта информация, на днях звучавшая в телеграм-каналах, все равно раскачивает его позиции.

— Если я правильно понял, в том числе проблемы у Тимошенко могут быть потому, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак хочет избавиться от этого обходного пути к президенту Зеленскому.

— Посмотрите, все пришедшие с Зеленским в 2019 году люди, которые имели возможность прямо заходить в кабинет, — их становится все меньше и меньше.

— В одном из телеграм-каналов говорилось, что якобы на увольнении Кирилла Тимошенко могут настаивать американские партнеры. Более того, говорилось и о том, что еще одним кандидатом на увольнение может быть министр энергетики Герман Галущенко. А что может не нравиться американским партнерам в Кирилле Тимошенко?

— На самом деле я не слышал, что у американцев были замечания к Тимошенко. Не могу комментировать эту информацию, потому что она от других людей, а мне как раз об Америке никто не говорил. А о господине Галущенко слышал, такие разговоры ведутся, что в Кабмине может произойти очередная замена. И собственно, к Галущенко, я так понимаю, у американских партнеров есть вопросы. Я не аналитический журналист, не до конца понимаю, но там что-то он хотел контролировать, а американские партнеры не хотели, чтобы он это контролировал.

— Вернемся к Кириллу Тимошенко. Помним о другом расследовании, которое буквально несколько месяцев назад было опубликовано. С одной стороны, этим занимался проект Схемы, с другой — Михаил Ткач на Украинской правде. Там речь шла о Валентине Резниченко, главе Днепропетровской ОВА, о том, что полтора миллиарда гривен были как-то странно распределены через фирму, которая наполовину принадлежит приближенной к нему женщине, фитнес-тренеру. И в этом контексте, конечно, вспоминали Кирилла Тимошенко, потому что, как вы уже сказали, он контролирует руководителей ОВА. И плюс, кажется, это такое эхо программы Большое строительство. Сейчас расследует НАБУ возможную коррупцию со стороны начальника Днепропетровской ОВА. Может ли это быть фактором, почему шатается кресло под господином Тимошенко?

— Я вспоминаю просто, когда Херсон освобождали, Владимир Зеленский с командой приезжал туда, Резниченко там тоже был. И я видел фотографии, как Андрей Ермак пожимал руку Резниченко. Поэтому не до конца понимаю, как пошатнулись позиции именно Резниченко после этого расследования.

В отношении Кирилла Тимошенко, наверное, все идет в комплекте. То есть его эта история так же качает, как и Порше, как дом, как и Тахо. Думаю, что все-таки ключевая история в том, что сейчас самое благоприятное время. Потому что Тимошенко не отвечает за какие-то такие вещи в команде Зеленского, где его нельзя было заменить. То есть на нем не держится ничто ключевое. Регионы будут работать без него. Он контролирует руководителей ОВА в силу своей позиции. Он заместитель главы Офиса, он должен координировать, потому что начальников ОВА назначает президент, это его ветвь власти, и это легально, это не какой-то теневой контроль. Потому я могу ответить на ваш вопрос, что это просто дополнительный фактор, а не ключевой.

— Я еще один вспомнил случай, не знаю, кажется ли он вам символичным, когда Кирилла Тимошенко включили в телемарафон, его он, кстати, также контролирует, курирует. Он, кажется, тогда в Харьков ездил, и наша коллега, телевизионная журналистка, спросила: «Кирилл, а для чего вы ездили туда, если оно и так все работает»?

— Там был вопрос: а что, местные власти не справляются? Он говорит: «Справляется». — «А что же вы там делаете?»

— Это симптом? Так просто совпало? Как вы это понимаете?

— Именно этот эфир?

— Да.

— Совпало. Думаю, что просто у журналистки был рациональный вопрос. Это как раз была журналистка, если я не ошибаюсь, ICTV, и она спросила, потому что могла себе это позволить. На канале Рада, наверное, такого не спросили бы. Потому что телеканал Рада менеджерит Владислав Матяш. Он раньше работал в Гуд Медиа, это такой продакшн Кирилла Тимошенко, которым он занимался до прихода в Офис президента. Он просто в силу государственной должности не имел права заниматься этим бизнесом и на кого-то его, очевидно, переписал. А Матяш сейчас (не знаю, какова его официальная позиция на канале Рада, только что гуглил, кстати, перед нашим эфиром, так и не нашел) по сути как генпродюсер там. И это, ясное дело, человек Тимошенко, он через Матяша контролирует все, что происходит в телемарафоне.

Телемарафон вообще как создавался? Каналы 24—25 февраля понимали, что не могут обеспечить эфиры нон-стоп. А события заставляли вещать круглосуточно. И поэтому сами гендиректоры вышли на [Александра] Ткаченко как на профильного министра информации и культуры, а Ткаченко же бывший гендиректор [1+1], он всех знает лично, поэтому вышел с предложением, что надо как-то объединиться. И я так понимаю, что Ткаченко наверх передал Кириллу Тимошенко, что нужно как-то подключиться в координацию.

Вначале Тимошенко участвовал в этом, а сейчас у меня такое впечатление, что произошло какое-то переформатирование телемарафона в плане управления, потому что даже те же гендиректоры устают от того, что происходит в эфире, они как-то сейчас по-другому проводят свои планерки. Но даже если Кирилл Тимошенко отсутствует физически, все равно там есть его глаза. Он может связаться с Ткаченко.

— А что глаза эти делают? В смысле — кого показывать, кого не показывать, о чем говорить, о чем не говорить? Понятен ли этот внутренний механизм, как это работает?

— Пока нет. Я знаю, что были рекомендации. Там есть признаки цензуры, во всяком случае, были, но она не была столь грубой, потому что все-таки это не государственные телеканалы, там тот же ICTV, «плюсы», Интер. Я не был на этих планерках, но там редакторам озвучивалось, что лучше, к примеру, такого-то человека не показывать. Кто-то становится слишком популярным, условно говоря, [Дмитрий] Кулеба, министр иностранных дел, и предлагают его не показывать какое-то время. Или если кто-то из команды Зеленского что-то ляпнул глупое, то лучше также на время убрать его из телемарафона и не показывать. И, конечно, есть слоты канала Рада, они там не работают с оппозицией, а работают на власть, руководство парламента и Офис президента — Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак, Михаил Подоляк. Есть целое расследование, кого показывает Рада и с кем этот телеканал ездит в командировки.

— Относительно канала Рада, мы помним, что был такой сюжет с Кириллом Тимошенко, где его протитровали как «Лицо года 2022». Когда мы думаем о 2022 годе, очень сложном, когда шла широкомасштабная война, то, пожалуй, все же Кирилл Тимошенко не первый, кто приходит в голову, чтобы назвать его лицом года. Но не на канале Рада.

— Возможно, на телеканале Рада он лицо… Опять же, возвращаясь к вашему первому вопросу: есть большая угроза, что он может потерять должность, но я не уверен, что он ее потеряет. Я думаю, что его просто вводят в какие-то рамки, он потеряет влияние. Очень похоже на то. Ведь не только в телеграм-каналах происходит обсуждение, и не только между журналистами. Эти дискуссии продолжаются уже в кабинетах власти. Значит, что позиции шатаются, значит это возможно. Потому что если бы это был полный бред, — «ой, как это так, Кирилла невозможно уволить», — об этом даже никто не говорил бы. Но опять-таки решения пока нет, а решения принимают и корректную информацию знают только два человека — это Андрей Борисович Ермак и Владимир Александрович Зеленский.

— Думаю, мы должны нашей аудитории объяснить, чем так полезен Кирилл Тимошенко. Какие умения у него есть, что столь ценны для его должности?

— Он человек, которому ты говоришь что-то сделать — и он это делает. То есть он очень исполнительный. Я думаю, что сейчас в этом его ценность. Но кроме того, что он сейчас занимается курированием регионов как заместитель главы Офиса, он также отвечает за региональную повестку президента, за съемки президента, я так понимаю, и видеоконтент. И сейчас это все. Видите ли, после Большого строительства как-то его все меньше и меньше… Кубраков раньше общался с Офисом президента через него, а теперь без него может. Юрий Голик общается с Андреем Борисовичем без Кирилла Тимошенко. Война просто разобрала некоторые крупные процессы на молекулы. И оказывается, что некоторые молекулы могут быть лишними.