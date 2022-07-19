Арахамия рассказал, когда Рада может назначить нового генпрокурора 19 июля, 16:37 Арахамия спрогнозировал назначение нового генпрокурора приблизительно через десять дней (Фото:Слуга народа/Facebook)

Верховная Рада определится с именем нового генпрокурора после увольнения Ирины Венедиктовой приблизительно через десять дней.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире национального телемарафона.

«Думаю, что с кандидатом на следующего генпрокурора определимся на следующем заседании, которое состоится 27−29 июля, где-то через 10 дней», — уточнил он.

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Комментируя вопрос назначения нового главы СБУ, Арахамия уточнил, что это прерогатива президента.

Верховная Рада уволила Венедиктову с поста генпрокурора по представлению президента Владимира Зеленского после ее отстранения от занимаемой должности 17 июля.

Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников подконтрольного ей ведомства.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

По словам Арахамии, Венедиктову ждет назначение на дипломатическом уровне. Какое именно, он не уточнил.





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