Арахамия рассказал, когда Рада может назначить нового генпрокурора

19 июля, 16:37
Арахамия спрогнозировал назначение нового генпрокурора приблизительно через десять дней (Фото:Слуга народа/Facebook)

Арахамия спрогнозировал назначение нового генпрокурора приблизительно через десять дней (Фото:Слуга народа/Facebook)

Верховная Рада определится с именем нового генпрокурора после увольнения Ирины Венедиктовой приблизительно через десять дней.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире национального телемарафона.

«Думаю, что с кандидатом на следующего генпрокурора определимся на следующем заседании, которое состоится 27−29 июля, где-то через 10 дней», — уточнил он.

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Комментируя вопрос назначения нового главы СБУ, Арахамия уточнил, что это прерогатива президента.

Верховная Рада уволила Венедиктову с поста генпрокурора по представлению президента Владимира Зеленского после ее отстранения от занимаемой должности 17 июля.

Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников подконтрольного ей ведомства.

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Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

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По словам Арахамии, Венедиктову ждет назначение на дипломатическом уровне. Какое именно, он не уточнил.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Ирина Венедиктова Давид Арахамия Офис генерального прокурора

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