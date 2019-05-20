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Отставка главы Минобороны: Полторак попрощался на фоне рушащегося Кремля

20 мая, 17:47
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Отставка главы Минобороны: Полторак попрощался на фоне рушащегося Кремля - фото

Степан Полторак/Facebook

Полторак поблагодарил украинцев за помощь в восстановлении армии

Министр обороны Украины Степан Полторак, который в понедельник, 20 мая, заявил о своей отставке, опубликовал у себя в Facebook прощальный пост.

В нем глава оборонного ведомства поблагодарил украинцев за помощь в восстановлении Вооруженных сил, отметив, что растроган теплыми словами в свой адрес.

«Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас, — она на уровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас. Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору. Украинцы, вы — лучшие! Мы идем вперед!», — написал Полторак.

При этом министр проиллюстрировал данный пост своим фото на фоне рушащегося московского Кремля (из фильма Миссия невыполнима: Протокол Фантом), однако позже оно было все же удалено.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Степан Полторак подал в отставку с занимаемой должности.

Теги:   Отставка Степан Полторак Минобороны Украины

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