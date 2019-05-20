Отставка главы Минобороны: Полторак попрощался на фоне рушащегося Кремля
Министр обороны
Украины Степан Полторак, который в понедельник, 20 мая, заявил о своей
отставке, опубликовал у себя в Facebook прощальный
пост.
В нем глава оборонного
ведомства поблагодарил украинцев за помощь в восстановлении Вооруженных сил,
отметив, что растроган теплыми словами в свой адрес.
«Я благодарю
всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были
вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас, — она на уровне с ведущими
армиями мира. Это была заслуга каждого из вас. Мы вместе создали мощную армию
патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору. Украинцы, вы — лучшие!
Мы идем вперед!», — написал Полторак.
При этом министр
проиллюстрировал данный пост своим фото на фоне рушащегося московского Кремля (из фильма Миссия невыполнима: Протокол Фантом), однако позже оно было все же удалено.
Ранее сообщалось,
что глава Минобороны Украины Степан Полторак подал в отставку с занимаемой должности.