Верховная Рада поддержала в первом чтении отсрочку для военных в возрасте 18−25 лет

4 ноября, 16:24
Молодые контрактники получат год отсрочки от мобилизации (Фото: Александр Завитневич/Facebook)

Верховная Рада во вторник, 4 ноября, приняла за основу законопроект № 13574 о предоставлении 12-месячной отсрочки от мобилизации военным в возрасте 18−25 лет, которые отслужили по контракту во время военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Соответствующий законопроект касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на один год и уже были уволены со службы.

Документ предлагает предоставить этим гражданам 12-месячную отсрочку от мобилизации после освобождения.

Законопроект предусматривает внесение изменения в статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В частности, документ должен дополнить ее новой частью, которая предусматривает соответствующее право на отсрочку.

В пояснительной записке говорится, что необходимость установить новую норму связана с тем, что после увольнения со службы такие граждане теряют право на отсрочку от призыва по мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста.

Из-за этого их могут мобилизовать на следующий же день после постановки на учет военнообязанного или резервиста.

С 1 ноября 2025 года в Украине начали действовать новые правила оформления и продления отсрочек, которые можно будет оформить онлайн через систему Резерв+ или офлайн в Центре предоставления административных услуг.

В тот же день министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что более 720 тыс. отсрочек от мобилизации уже продлили автоматически.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Мобилизация Отсрочка от мобилизации Контракт Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Верховная Рада

