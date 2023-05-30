Рада поддержала увеличение отпуска военным в первом чтении

30 мая, 16:21
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Защитник Украины возле Бахмута, 6 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Защитник Украины возле Бахмута, 6 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Верховная Рада во вторник, 30 мая, поддержала в первом чтении законопроект № 9342 об увеличении отпуска военнослужащим.

Народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко написал в Telegram, что «за» проголосовали 333 нардепа. По его словам, согласно законопроекту, во время военного положения военные смогут взять 30 дней отпуска (вместо 10 дней сейчас) и еще 10 дней по семейным обстоятельствам — без учета времени на дорогу в пределах Украины (не больше двух суток в один конец).

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«Очень важное решение наконец принято. Для этого было сделано много работы, как второй автор законопроекта, считаю, что справедливость наконец-то восстановлена. Мы должны помогать военным и предоставлять им возможность отдохнуть», — написал нардеп.

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Законопроект также предусматривает доплаты военнослужащим — его предлагают как альтернативу поправке о «возвращении 30 тысяч» к законопроекту № 8312.

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Другим законопроектом Рада во вторник поддержала сокращение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Верховная Рада Военное положение Законопроект Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Отпуск Украинские военные Военнослужащий Война России против Украины

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