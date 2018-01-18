Отпуск Порошенко на отдельном острове на Мальдивах стоил $500 тыс. - СМИ

Отдых президента Украины Петра Порошенко на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле стоил не менее $500 тыс. (более 14 млн грн), говорится в расследовании журналистов программы Схемы.

По информации издания, Порошенко вылетел из Киева 1 января на одном из самых дорогих самолетов бизнес-класса Falcon 7X частной турецкой авиакомпании Setair. В компании подсчитали, что аренда и перелет самолета из Киева в столицу Мальдив Мале стоит от 119 до 154 тыс. евро.

Источники Схем сообщили, что Петр Порошенко со спутниками (всего восемь взрослых и двое детей) остановился в пятизвездочном курортном отеле Chevan Blanc Randheli, выбрав самую дорогую виллу на отдельном острове под названием Owner's Villa. Стоимость проживания составляет не менее $46 тыс. в сутки. Таким образом, за шесть суток должно быть оплачено только за проживание $276 тыс.

Редакция Схем также установила дополнительные расходы на развлечения, питание и другие услуги. В общем все дополнительные услуги составили $37 550.

Фото: Схемы

Напомним, что в Администрации президента постфактум сообщили, что президент Украины Петр Порошенко на новогодне-рождественские праздники совершил частную поездку на Мальдивские острова. По их данным, это был короткий отпуск за счет собственных средств.