Отправить на политическую пенсию. Вакарчук предложил выбирать нардепов максимум на два срока подряд Вчера, 17:24 Цей матеріал також доступний українською НВ Вакарчук заявил, что в Украине нужно изменить старый политический класс НВ

Лидер партии Голос, музыкант Святослав Вакарчук предложил ограничить депутатские полномочия до двух полных каденций подряд, начиная со следующего созыва.

Об сообщает пресс-служба партии.

«Не более двух каденций подряд — таков ответ „Голоса“ на сегодняшний беспредел старых политиков. Пришло время отправить их на политическую пенсию и предоставить право голоса молодым специалистам», — сказал он.

По словам Вакарчука, надо как можно быстрее изменить старый политический класс.

«Изменив Раду — мы изменим Украину», — сказал он.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.