Фредерик Хоф
Почему Запад игнорирует Сирию и другие войны?
Владимир Спиваковский
Почему мировая система образования обречена
Богдан Яременко
Зеленский во Франции. Итоги и неприятная правда
Мирослав Маринович
Добавленная стоимость украинцев
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Отправить на политическую пенсию. Вакарчук предложил выбирать нардепов максимум на два срока подряд

Вчера, 17:24
Цей матеріал також доступний українською
Отправить на политическую пенсию. Вакарчук предложил выбирать нардепов максимум на два срока подряд - фото

НВ

Вакарчук заявил, что в Украине нужно изменить старый политический класс

Лидер партии Голос, музыкант Святослав Вакарчук предложил ограничить депутатские полномочия до двух полных каденций подряд, начиная со следующего созыва.

Об сообщает пресс-служба партии.

«Не более двух каденций подряд — таков ответ „Голоса“ на сегодняшний беспредел старых политиков. Пришло время отправить их на политическую пенсию и предоставить право голоса молодым специалистам», — сказал он.

По словам Вакарчука, надо как можно быстрее изменить старый политический класс.

«Изменив Раду — мы изменим Украину», — сказал он.

Читайте также:

Партия Голос. Партийные списки, кандидаты, прогноз на парламентские выборы

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Теги:   Верховная Рада Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 14:07

img
Сборная Чили разгромила команду Японии на Копа Америка
Политика

Вчера, 12:43

img
Парламентские выборы: Шансы на проход в Раду сохраняют пять партий, Сила и честь — балансирует на грани
Футбол

Вчера, 19:46

img
Полузащитник молодежной сборной Украины посвятил медаль чемпиона мира погибшему в АТО отцу

ТОП 3

Политика

17 июня, 23:04

img
Основатель 1+1: Зеленскому предстоят страшные дни, месяцы и годы, и он — не Рейган
40635
Политика

Вчера, 11:20

img
Я тебе не бренд. Соцсети осудили Зеленского за сексистскую фразу об украинках
28463
Политика

17 июня, 14:18

img
Зеленский рассказал о встрече с Тимошенко и роспуске парламента — видео
20155

Новости Одессы

img
Три акта Саакашвили: экс-губернатор опоздал, представил свой "спецназ" и оградил мэрию Одессы полицейской лентой (фото, видео)
img
Осторожно, Красная Угроза! В Одессе показывают плакаты времен Холодной войны (фоторепортаж)
img
В центре Одессы "минировали" развлекательное заведение