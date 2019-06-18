Отправить на политическую пенсию. Вакарчук предложил выбирать нардепов максимум на два срока подряд
Лидер партии Голос, музыкант Святослав Вакарчук предложил ограничить депутатские полномочия до двух полных каденций подряд, начиная со следующего созыва.
Об сообщает пресс-служба партии.
«Не более двух каденций подряд — таков ответ „Голоса“ на сегодняшний беспредел старых политиков. Пришло время отправить их на политическую пенсию и предоставить право голоса молодым специалистам», — сказал он.
По словам Вакарчука, надо как можно быстрее изменить старый политический класс.
«Изменив Раду — мы изменим Украину», — сказал он.
Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.
По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».
Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.