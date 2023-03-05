Зеленский рассказал, в чем будет заключатся подготовка к следующему отопительному сезону

5 марта, 22:09
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Украинские власти прорабатывают несколько сценариев подготовки к отопительному сезону, который начнется осенью 2023 года.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье, 5 марта.

По его словам, в ближайшие полгода все, кто причастен к работе инфраструктуры, должны провести соответствующие подготовительные мероприятия.

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«За полгода наши энергетики, чиновники, сектор безопасности и обороны и все, кто привлечен к выполнению соответствующих задач, должны сделать вполне конкретные вещи: усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру, разрушенную российскими ударами за прошедшие полгода, дать больше возможностей нашим людям в рамках проекта децентрализации энергосистемы, чтобы люди могли на своей частной территории и частных объектах генерировать и поставлять электричество. Это большая работа, она уже началась», — сказал президент.

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1 марта Владимир Зеленский сообщил, что провел энергетическое совещание. Тогда он отметил, что угроза энергосистеме сохраняется, однако работа продолжается и Украина начинает готовиться к следующему отопительному сезону.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Энергетика Отопительный сезон Инфраструктура Владимир Зеленский Война России против Украины

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