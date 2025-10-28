В Украине отопительный сезон начнется во вторник, 28 октября, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет Укринформ .

«Отопление учреждений социальной сферы в части общин уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа», — сказал Зеленский.

Как отмечает РБК-Украина, президент сообщил, что Украина нашла деньги на 70% потребностей по импорту газа.

Реклама

Он также отметил, что восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры, которые повредила Россия во время воздушных атак, восстанавливаются. Самая сложная ситуация, по словам Зеленского, в Шостке Сумской области.

Сроки отопительного сезона устанавливают в громадах в зависимости от среднесуточной температуры (рекомендуется включать отопление, когда снаружи меньше +8 °C в течение трех суток подряд). Распространенную информацию о том, что отныне отопительный сезон всегда будет начинаться в Украине 1 ноября, опровергли в Минэнерго.

«Речь идет исключительно о продлении условий поставки природного газа и фиксированных цен на природный газ для производителей тепловой энергии на нужды населения и бюджетных учреждений — с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года», — прокомментировали в министерстве суть Постановления Кабмина 812, на которое ссылались некоторые медиа.

Впрочем, как свидетельствуют сообщения из регионов, в 2025 году тепло в дома должно поступить именно 1 ноября или около этой даты.

«Не хочу комментировать сроки, ведь враг внимательно следит за информационным пространством», — говорил в частности мэр Харькова Игорь Терехов.