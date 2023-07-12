Изменения в портрете украинца. Держатся ли стоики и оптимисты и сколько сегодня в стране «ватников» — анализ исследования Рейтинга 12 июля, 21:17 NV Премиум Несмотря на полтора года масштабных боевых действий, украинцы продолжают сохранять оптимизм и не снижают своих ожиданий относительно победного конца войны. (Фото:REUTERS/Алина Смутко)

Любомир Мысив, заместитель директора Социологической группы Рейтинг, — о том, как сегодня соотечественники относятся к власти, продолжают ли разговаривать на русском языке и каким видят будущее.

В конце июня Социологическая группа Рейтинг опубликовала результаты очередного опроса общественного мнения Международного республиканского института (IRI), который компании вместе проводят в Украине уже много лет подряд. Два года войны не стали исключением. От других этот опрос отличает масштаб выборки (16.800 опрошенных респондентов) и акцент на громадах и муниципалитетах страны.

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Обсудить неочевидные результаты этого опроса и его выводы NV предложил заместителю директора Социологической группы Рейтинг Любомиру Мысиву.

— С начала большой войны вы не прекратили делать исследования настроений украинского общества, и последний большой опрос, проведенный вместе с Международным республиканским институтом, позволил оценить отдельно настроения общин. В чем украинское общество кардинально изменилось за полтора года?

— Первое изменение, которое фиксируют все социологические центры и все опросы, — это консолидация общества. Еще до 24 февраля прошлого года, мы жили в стране разрозненной по направлениям развития. Собственно, враг объединил все общество, и сейчас у нас есть социология больших типов. Мы во многих вопросах имеем показатели выше 90% поддержки респондентов.

Мы видим объединение страны на уровне жителей областных центров, мы видим общность взглядов относительно развития страны, мы видим огромный оптимизм относительно будущего. Это вытекает одно из другого, потому что Украина объединилась и есть одна цель. Эта цель к тому же максимальная — выбить врага и выйти на границы 1991-го года.

Еще интереснее, что в стране сохраняется оптимизм в отношении развития. При чем он был зафиксирован даже в первые месяцы большой войны, хотя был немного меньше, потому что еще было не понятно, куда начнет двигаться ситуация. Но за первый месяц мы увидели веру в победу, позже ее усилили первые важные победы на фронте, и сегодня мы продолжаем наблюдать оптимизм на уровне общин. То есть, этот оптимизм, он не исчез, он остался общим настроением.

Общие настроения украинцев по поводу будущего страны. / Фото: IRI/Rating group

Отдельное изменение, ключевое — это рост влияния государственных институтов. Мы видим высокий уровень доверия к президенту, он сейчас по сути символ войны, символ противостояния врагу. Уровень доверия к любым государственным институтам в этом году несколько выше, чем к муниципальным.

— При том, что происходят процессы централизации и рост доверия к центральной власти, теряет ли доверие власть муниципальная?