Федоров объяснил свое заявление об отмене приказа Минобразования: Дистанционное обучение в школах отменять не будут

17 июля, 14:15
Михаил Федоров объяснил, что отмена приказа МОН № 1112 не означает отмену дистанционного обучения (Фото: Игорь Терехов/Телеграм)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил свое заявление об отмене приказа Министерства образования и науки № 1112, который касается, в частности, дистанционного обучения в школах Украины.

Вечером 16 июля Федоров опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать первым вице-премьер-министром.

Он отметил, что получил задание усилить Министерство образования и науки, трансформировать его, а также сделать все для того, чтобы «достичь поставленных целей».

«В пятницу (18 июля — ред.) будет отменен, например, приказ № 1112, к которому есть много вопросов. Вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы. Как догнать все знания, которые были потеряны за последние несколько лет — за COVID и полномасштабную войну», — отметил министр.

17 июля Федоров объяснил, что дистанционное обучение отменять не будут. Он подчеркнул, что обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает.

«Безопасность детей — наш ключевой приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса. Качество дистанционки — приоритет», — подчеркнул министр.

Однако, по его словам, громады и депутаты протестуют против вероятности закрытия школ в прифронтовых территориях, где в классах учится детей меньше, чем предусмотрено приказом. Именно из-за этих положений приказ № 1112 будет отменен.

«Мы строим подземные школы и современные укрытия, чтобы дети могли учиться офлайн безопасно при любых условиях. Продолжим достигать нашей цели, учитывая потребности и запросы школьников, родителей и педагогов», — добавил Федоров.

В июне 2025 года МОН утвердило изменения в приказы, которые определяют особенности организации дистанционного обучения в условиях военного положения.

Согласно приказу № 1112, минимальное количество учеников в дистанционном классе — 20 детей. Впрочем, учредители школ могут уменьшить это количество:

  • до 10 учеников — для заведений на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках всей Украины;
  • до 15 учеников — для заведений в других городах.
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Михаил Федоров Минобразования Школы Онлайн-школа Дистанционное обучение

Поделиться:

