Отмена желтого сигнала: глава Укравтодора не поддержал правительственную инициативу

По мнению главы Укравтодора, скоростные ограничения более важны, чем сигналы светофора

В Укравтодоре не поддержали идею Кабинета министров об отмене желтого сигнала светофоров на дорогах страны.

Об этом во время Украинского инфраструктурного форума-2018 в четверг, 19 апреля, заявил его руководитель Славомир Новак, передает Интерфакс-Украина.

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"Нет, я этого не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Это увеличивает безопасность на дорогах, возможность исключить столкновение с пешеходами на дороге", - заявил он.

Ранее сообщалось, что после масштабного ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли девять человек, еще более десяти получили травмы, Кабмин решил рассмотреть вопрос отмены желтого сигнала светофора.