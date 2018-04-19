Отмена желтого сигнала: глава Укравтодора не поддержал правительственную инициативу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По мнению главы Укравтодора, скоростные ограничения более важны, чем сигналы светофора
Фото: alphacoders.com

По мнению главы Укравтодора, скоростные ограничения более важны, чем сигналы светофора

В Укравтодоре не поддержали идею Кабинета министров об отмене желтого сигнала светофоров на дорогах страны.

Об этом во время Украинского инфраструктурного форума-2018 в четверг, 19 апреля, заявил его руководитель Славомир Новак, передает Интерфакс-Украина.

"Нет, я этого не поддерживаю. Я поддерживаю изменения по скорости в населенных пунктах до 50 км/ч. Это увеличивает безопасность на дорогах, возможность исключить столкновение с пешеходами на дороге", - заявил он.

Ранее сообщалось, что после масштабного ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли девять человек, еще более десяти получили травмы, Кабмин решил рассмотреть вопрос отмены желтого сигнала светофора.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове