Отмена неприкосновенности и экономический суд. Команда Зеленского раскрыла шаги борьбы с коррупцией Сегодня, 10:10 6160 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko ЗеКоманда предлагает отменить неприкосновенность и создать международный Высший экономический суд REUTERS/Valentyn Ogirenko

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовала действия, которые он будет совершать для противодействия коррупции в случае своей победы на выборах.

Соответствующее сообщение опубликовано на канале Команда Зеленского в Telegram.

По их словам, "наказание за коррупцию должно превышать все возможные выгоды от нее".

Для противодействия коррупции команда Зеленского предлагает, в частности, отменить неприкосновенность; создать международный Высший экономический суд; лишить силовые структуры несвойственных функций (инициирование дел и расследования экономических и финансовых преступлений) и формировать их исключительно через независимую международную конкурсную комиссию.

Кроме того, предлагается максимально декриминализировать экономическую деятельность (наказывать экономически и административно за экономические нарушения), наказывать должностных лиц, которые выдвигают искусственные претензии к бизнесу; перенести "государство в смартфон" через реализацию максимального количества услуг бизнесу в электронном виде.

В команде также подчеркнули необходимость ужесточить наказания для государственных служащих путем подписания согласия на добровольное лишение службы и введения дополнительного наказания в виде конфискации всего имущества и пожизненного запрета занимать государственные или местные должности, ввести запрет судейских решений по выходу под залог.

Кроме того, команда Зеленского планирует "максимально привлечь граждан к разоблачению коррупции через вознаграждения".

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

