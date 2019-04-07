Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

Отмена неприкосновенности и экономический суд. Команда Зеленского раскрыла шаги борьбы с коррупцией

Сегодня, 10:10
6160
Цей матеріал також доступний українською
Отмена неприкосновенности и экономический суд. Команда Зеленского раскрыла шаги борьбы с коррупцией - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

ЗеКоманда предлагает отменить неприкосновенность и создать международный Высший экономический суд

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обнародовала действия, которые он будет совершать для противодействия коррупции в случае своей победы на выборах.

Соответствующее сообщение опубликовано на канале Команда Зеленского в Telegram.

По их словам, "наказание за коррупцию должно превышать все возможные выгоды от нее".

Для противодействия коррупции команда Зеленского предлагает, в частности, отменить неприкосновенность; создать международный Высший экономический суд; лишить силовые структуры несвойственных функций (инициирование дел и расследования экономических и финансовых преступлений) и формировать их исключительно через независимую международную конкурсную комиссию.

Кроме того, предлагается максимально декриминализировать экономическую деятельность (наказывать экономически и административно за экономические нарушения), наказывать должностных лиц, которые выдвигают искусственные претензии к бизнесу; перенести "государство в смартфон" через реализацию максимального количества услуг бизнесу в электронном виде.

В команде также подчеркнули необходимость ужесточить наказания для государственных служащих путем подписания согласия на добровольное лишение службы и введения дополнительного наказания в виде конфискации всего имущества и пожизненного запрета занимать государственные или местные должности, ввести запрет судейских решений по выходу под залог.

Кроме того, команда Зеленского планирует "максимально привлечь граждан к разоблачению коррупции через вознаграждения".

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Коррупция Владимир Зеленский Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

События

Сегодня, 09:22

img
В Киеве в воскресенье проходит полумарафон, какие улицы перекрыты – трансляция
Футбол

Сегодня, 20:30

img
Определились все полуфиналисты Кубка Украины по футболу - видео
События

Сегодня, 02:13

img
Убийство Гандзюк: Гордеев прокомментировал свою отставку

ТОП 3

Политика

Сегодня, 21:47

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
72979
Политика

Вчера, 20:15

img
"Я всех услышал". Порошенко записал новое видеообращение
43565
Политика

Вчера, 17:05

img
Сутки прошли, не извинился. Геращенко просит открыть уголовное производство относительно Зеленского
22251