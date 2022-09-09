Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного незаконного обогащения нардепа-коллаборанта Ковалева — СМИ

9 сентября, 13:52
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Нардепа-коллаборанта Ковалева убили в своем доме в захваченной Херсонской области (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Нардепа-коллаборанта Ковалева убили в своем доме в захваченной Херсонской области (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Нацагенство по вопросам предотвращении коррупции обнаружило признаки незаконного обогащения нардепа, Офис генпрокурора открыл уголовное дело. По данным СМИ, речь идет об убитом коллаборанте Алексее Ковалеве.

В пресс-службе НАПК в Telegram сообщили, что жена нардепа вывезла во время войны за границу более $500 тыс.

В начале марта она переместила через таможенную границу Украины $500 тыс. и 97 тысяч евро. По официальному курсу НБУ это более 17 млн ​​845 тыс. грн.

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Отмечается, что в декларации за 2020 год совокупный задекларированный размер денежных средств, принадлежащих семье нардепа, составил 335 тыс. грн, $10 тыс. и 15 тысяч евро.

«Разница между официально задекларированными денежными средствами и сбережениями, вывезенными за границу его женой, по предварительным подсчетам превышает 6 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — более 8 млн грн», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что уголовное производство открыто по ст. 368−5 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Имя нардепа в НАПК не назвали, но издание Интерфакс-Украина сообщило, что речь идет о коллаборанте Ковалеве.

Вечером 28 августа об убийстве Ковалева одним из первых сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что информация требует уточнения.

https://www.youtube.com/watch?v=e0qu6bQqUPQ&feature=emb_title

Затем эту информацию подтвердил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники. Он уточнил, что Ковалев погиб в захваченном городе Голая Пристань и был зарезан в собственном доме, а его жена сейчас якобы находится в реанимации.

Позже данные подтвердили в СК РФ.

29 августа Сергей Хлань рассказал, что тело Ковалева находится в «доме престарелых» (вероятно, на территории Голопристанского гериатрического пансионата).

Ковалев — единственный депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции, который пошел на сотрудничество с врагом. Он входил в состав созданного россиянами оккупационного «правительства» Херсонской области.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Незаконное обогащение Алексей Ковалев

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