Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного незаконного обогащения нардепа-коллаборанта Ковалева — СМИ 9 сентября, 13:52 Нардепа-коллаборанта Ковалева убили в своем доме в захваченной Херсонской области (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Нацагенство по вопросам предотвращении коррупции обнаружило признаки незаконного обогащения нардепа, Офис генпрокурора открыл уголовное дело. По данным СМИ, речь идет об убитом коллаборанте Алексее Ковалеве.

В пресс-службе НАПК в Telegram сообщили, что жена нардепа вывезла во время войны за границу более $500 тыс.

В начале марта она переместила через таможенную границу Украины $500 тыс. и 97 тысяч евро. По официальному курсу НБУ это более 17 млн ​​845 тыс. грн.

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Отмечается, что в декларации за 2020 год совокупный задекларированный размер денежных средств, принадлежащих семье нардепа, составил 335 тыс. грн, $10 тыс. и 15 тысяч евро.

«Разница между официально задекларированными денежными средствами и сбережениями, вывезенными за границу его женой, по предварительным подсчетам превышает 6 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — более 8 млн грн», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что уголовное производство открыто по ст. 368−5 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Имя нардепа в НАПК не назвали, но издание Интерфакс-Украина сообщило, что речь идет о коллаборанте Ковалеве.

Вечером 28 августа об убийстве Ковалева одним из первых сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, отметив, что информация требует уточнения.

Затем эту информацию подтвердил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники. Он уточнил, что Ковалев погиб в захваченном городе Голая Пристань и был зарезан в собственном доме, а его жена сейчас якобы находится в реанимации.

Позже данные подтвердили в СК РФ.

29 августа Сергей Хлань рассказал, что тело Ковалева находится в «доме престарелых» (вероятно, на территории Голопристанского гериатрического пансионата).

Ковалев — единственный депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции, который пошел на сотрудничество с врагом. Он входил в состав созданного россиянами оккупационного «правительства» Херсонской области.

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