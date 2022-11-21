После внеплановых отключений. Потребление энергии нужно разносить по часам суток — Зеленский 21 ноября, 23:13 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 21 ноября, призвал украинцев экономно потреблять электрику.

Глава государства сказал, что после российских атак на энергосистему Украины в понедельник энергетики были вынуждены применить внеплановые отключения из-за большого уровня потребления.



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«Хочу обратиться ко всем представителям областной власти и местных громад: пожалуйста, не прекращайте коммуникацию по рациональному потреблению электричества. Конечно, энергетики, коммунальщики, спасатели и все привлеченные работают по максимуму. Но системный вред нашей энергетике от ударов российских террористов настолько значителен, что всем нашим людям и бизнесу следует быть очень бережливыми и разносить потребление по часам суток», — призвал Зеленский.

По словам президента, по состоянию на вечер 21 ноября самая сложная ситуация в Киеве и области, Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областях и некоторых других городах и районах.

Он попросил жителей регионов, где больше всего трудностей, в пиковые часы стараться ограничивать личное использование электрики, и напомнил о необходимости «бережливого подхода» в публичных местах.

Плановые отключения 22 ноября будут действовать по всей территории Украины с полуночи до 24:00.

Ранее СЕО компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что режим отключений электроэнергии в Украине может продлиться до конца марта 2023 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 ноября заявил, что в результате ракетных ударов страны-агрессора России по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.