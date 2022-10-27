«Пройдем тьму достойно». Зеленский обратился к украинцам 27 октября, 23:32 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 27 октября, обратился к украинцам на фоне отключений света из-за ударов страны-террориста России по энергетической инфраструктуре.

"…Варвары бьют по нашей энергетике. Но я уверен, что мы пройдем эту тьму мужественно и достойно, главное — сохранить свет в своем сердце. Для кого-то это отец на фронте, для кого-то — побратим в памяти… для кого-то любимый или любимая рядом, для кого-то — первое свидание… Уверен, что для нас всех Украина — это главный свет. Ради нее победим", — сказал глава государства.

Видео дня

Зеленский также показал фото своей семьи на столе в кабинете.

Ранее исполнительный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что 27 октября в Киеве без электроэнергии остались больше 1 миллиона человек (320 тысяч потребителей), вечером без света были 159 тысяч домов. В Киевской области в течение суток отключали больше 500 тысяч потребителей, вечером — 258 тысяч.

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сказал, что жителям области нужно готовиться к экстренным отключениям электричества на неопределенный срок.

В ночь на четверг, 27 октября, российские оккупанты совершили более шести атак дронами-камикадзе Shahed-136 на Киевскую область. В результате был поврежден объект энергетической инфраструктуры. После атаки РФ НЭК Укрэнерго ввела более длительные экстренные отключения света в Киеве.