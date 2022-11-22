С электрикой и интернетом. По всей Украине разворачивают систему Пунктов несокрушимости — Зеленский

22 ноября, 23:08
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Пункт несокрушимости в освобожденном Херсоне (Фото:ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram)

Пункт несокрушимости в освобожденном Херсоне (Фото:ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 22 ноября, заявил, что по всей Украине готовят Пункты несокрушимости.

«Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что через часы поставку электричества не возобновить, то активируется работа Пунктов несокрушимости… Все мы должны быть готовы к любым сценариям, учитывая, какие террористы воюют против нашего народа и что они пытаются сделать. Уверен: помогая друг другу, все мы вместе сможем пройти эту зиму», — подчеркнул президент.

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По итогам вторника в Украине готовы больше 4 тысяч таких пунктов, планируется развернуть еще больше. Глава государства рассказал, что в пунктах будут все базовые услуги — электрика, мобильная связь, интернет, тепло, вода и аптечка, они будут открыты круглосуточно и бесплатно. Пункты обязательно будут работать при областных и районных администрациях, школах, зданиях ГСЧС и так далее.

На специальном сайте есть карта пунктов по всей стране, которая будет регулярно обновляться. Зеленский добавил, что на сайте и во всех пунктах можно будет узнать, где находится ближайшая работающая заправка, банковское отделение, аптека и магазин.

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Зеленский поблагодарил всех представителей бизнеса, которые делают свои офисы Пунктами несокрушимости с генераторами, водой и Starlink. Он призвал всех предпринимателей, которые хотят присоединиться, заполнить специальную форму на сайте nezlamnist.gov.ua.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль 18 ноября заявил, что в результате ракетных ударов страны-агрессора России по критической инфраструктуре выведена из строя почти половина энергосистемы Украины. По данным Укрэнерго, российские атаки повредили почти все ТЭС и крупные ГЭС.

СЕО компании YASNO Сергей Коваленко говорил, что режим отключений электроэнергии в Украине может продлиться до конца марта 2023 года.

https://www.youtube.com/embed/7vUIPirXL7c
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Электроэнергия Электричество Отключения света Владимир Зеленский Энергосистема Офис президента Украины Война России против Украины

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