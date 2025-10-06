«От Славутича до Запорожья». Зеленский провел «энергетическую» Ставку после ударов РФ: обсудили защиту объектов и усиление ПВО

Чернигов во время отключения электроэнергии после того, как РФ нанесла удар по критически важной гражданской инфраструктуре, 2 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Yan Dobronosov)

Президент Украины Владимир Зеленский провел « энергетическую» Ставку , на которой обсудили ситуацию по всей стране — «от Славутича до Запорожья». Об этом президент сообщил в понедельник, 6 октября, в вечернем обращении.

По словам главы государства, во время заседания рассматривались вопросы защиты энергетических объектов, развертывания дополнительных систем противовоздушной обороны, а также обеспечения комплексной защиты общин.

Реклама

Зеленский сообщил о решении о предоставлении дополнительных ресурсов, чтобы оперативно реагировать на все проблемы.

«Дополнительно еще нужны ресурсы, чтобы был надлежащий ответ на каждую проблему. Мы решили эти вопросы и заполнили все запросы руководителей прежде всего Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей — запросы по финансам, по помощи», — заявил президент.

Он также отметил, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко и другие члены правительства посетили Сумщину, в частности город Шостку, где ситуация остается сложной, а также ряд городов восточных регионов. Вице-премьер Алексей Кулеба проверил состояние энергетической инфраструктуры в Одессе.

На Ставке заслушали доклады министров внутренних дел и энергетики, руководителей Нафтогаза и Укрэнерго. Зеленский поручил правительству усилить подготовку к зиме — в частности, увеличить запасы оборудования и обеспечить стабильную работу объектов генерации.

Отдельно президент отметил вопросы газоснабжения. По его словам, Украина уже согласовывает соответствующие шаги с международными партнерами. Премьер Нидерландов подтвердил готовность помочь Украине, также есть готовность Норвегии. Министерству иностранных дел президент поручил организовать встречу послов стран, которые могут присоединиться к энергетической помощи.

В последние дни Россия усилила атаки на энергосистему Украины, в результате чего в Черниговской, Сумской и других областях фиксировали отключения света.

Газета WSJ сообщала, что в Украине установили сеть гигантских американских аккумуляторов, которые помогут энергетике выстоять во время российских обстрелов этой зимой.

1 октября войска РФ ударили по Славутичу, из-за чего десятки тысяч потребителей оставались без света несколько дней. 4 октября из-за удара по Сумской области без электроснабжения осталась Шостка и пригород.