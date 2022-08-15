Шмыгаль ответил на петицию с призывом вернуть в эфир Еспресо, 5 канал и Прямой 15 августа, 22:32 Телеканалы Еспресо, 5 канал и Прямой призывают вернуть в цифровой эфир (Фото:Glenn Carstens-Peters/Unsplash)

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил на петицию о возвращении в цифровой эфир телеканалов Еспресо, 5 канал и Прямой, которую подписали более 25 тысяч человек.

Как сообщается на правительственном портале в понедельник, 15 августа, Госспецсвязи и Минкульту поручили обработать вопросы, поднятые в петиции, и сообщить автору о результатах.



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В ответе на петицию сказано, что Совет нацбезопасности и обороны на заседании 18 марта 2022 года решил, что единая информационная политика — приоритет нацбезопасности в условиях военного положения, которую обеспечивает информационный телемарафон. Президент Владимир Зеленский ввел решение в действие указом от 19 марта, а Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения обеспечил трансляцию телемарафона на всех имеющихся частотах.

Главная редактор Еспресо Анастасия Равва заявила, что канал возмущен ответом, в котором «нет никаких объяснений, по каким причинам телеканал был отключен… [и объяснений] о том, когда сигнал Эспрессо будет возвращен в Т2».

5 апреля телеканалы Пятый и Прямой заявили, что Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) незаконно отключил их от вещания. Госспецсвязи объяснило отключение Прямого, 5 канала и Эспрессо от цифрового эфира решением СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью НВ сказал, что, «если кто-то не хотел участвовать в [едином вещании], то должен понимать, что мы сейчас в состоянии войны, это не о цензуре, а о безопасности».

По словам гендиректора 5 канала Владимира Мжельского, вещателям предложили транслировать марафон Єдині новини, не принимая участия в его производстве. Вільні медіа, в которые входят 5 канал и Прямой, обращались в Нацсовет, СНБО и МКИП с просьбой присоединиться к производству и выделить им часть эфирного времени, которая освободится после выхода из производства марафона каналов Медиа Группы Украина, пишет Детектор медиа.

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