«Они станут менее предсказуемыми». Отказ помогать Украине не дает гарантий, что РФ не применит ядерное оружие — Зеленский 11 апреля, 16:25 Цей матеріал також доступний українською Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что отказ от помощи Украине не дает гарантий, что РФ не применит ядерное оружие.

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«Некоторые так политически прикрываются: мы не можем помогать Украине, потому что будет ядерная война. Никто в мире не может спрогнозировать, что будет делать Россия, не зависимо идет война в Украине или не идет. С каждым днем, если они будут продвигаться по Украине, они точно будут продвигаться по Европе, они будут сильнее и менее предсказуемыми», — сказал он в интервью CBS.

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Он добавил, что Россия не будет использовать оружие на своей территории, а на остальные страны Кремлю все равно и Москва может атаковать Украину, Сирию, Кавказ и любое другое государство под выдуманным поводом.

«Я не думаю, что за этим можно спрятаться, что, не помогая Украине, ты можешь спрятаться от ядерного оружия РФ. Я в это не верю», — подчеркнул он.

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Ранее Зеленский говорил, что не верит, что страна-агрессор может решиться на применение ядерного оружия. Но президент отмечал — Россия сможет использовать ядерное оружие, когда будет чувствовать преимущество над оппонентом, а не когда РФ будут загнана в угол, как считают некоторые западные лидеры.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на фоне полномасштабного вторжения в Украину РФ применит ядерное оружие только тогда, когда возникнет угроза существованию страны-агрессора.

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