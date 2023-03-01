«Называют российским объектом». Журналист Ткач рассказал о том, что не так с гостиницей Премьер Палац в Киеве 1 марта, 18:36 Отель Премьер Палац на бульваре Тараса Шевченко в Киеве (Фото:Premier Palace Hotel via Facebook)

Журналист Михаил Ткач в интервью Radio NV рассказал о том, что не так с гостиницей Премьер Палац в Киеве, которую представители украинской разведки называют российским объектом.

«Эта пятизвездочная гостиница считается российским объектом из „лужниковской ОПГ“ (По данным украинских правоохранителей, ее представляют три гражданина РФ: Александр Бабаков - депутат Госдумы РФ, Евгений Гинер - президент московского армейского футбольного клуба ЦСКА и партнер российской госкорпорации Ростех, производящей и экспортирующей высокотехнологичную промышленную продукцию гражданского и военного назначения, и бывший офицер ФСБ Сергей Чемезов, давний друг и соратник российского диктатора Владимира Путина - ред.) или еще его называют организованной бизнес-группировкой. И мы узнали, что, во-первых, этот отель продолжает работать. И, во-вторых, там почти никто не живет. Заполняемость этого отеля – от 2% до 5%», – сообщил Ткач NV.

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Журналист рассказал, что когда в Киеве были проблемы со светом, в отеле постоянно работали генераторы и ресторан.

«Все работает, но почти никто не живет. И это странно, согласитесь», - отметил он.

По словам Ткача, решив выяснить, кто пользуется этой гостиницей, журналисты УП «вышли на господина Ашкенази» (Леонид Ашкенази – ред.), «о котором еще раньше нам много рассказывали в контексте этой лужниковской группы и их интересов в Украине».

23 марта 2017 года возле гостиницы Премьер Палац на бульваре Шевченко был убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков.

12 декабря 2022 Печерский суд наложил арест на ряд отелей и торговых центров бизнес-группы VS Energy, которую могут контролировать граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Среди них была гостиница Премьер Палац.

ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора проводит досудебное расследование по нескольким обвинениям, в частности присвоение имущества и совершение "преступной организацией „Лужники“", представленной финансово-промышленной группой VS Energy, умышленных действий, с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц».

По данным следствия, группу VS Energy представляют три гражданина РФ: Александр Бабаков – депутат Госдумы РФ, Евгений Гинер – президент московского армейского футбольного клуба ЦСКА, Михаил Воеводин, согласно данным следствия, так называемый « вор в законе» по кличке « Миша Лужнецкий».

Бабаков, Гинер и Воеводин включены в список лиц, к которым применены персональные санкции, согласно решениям СНБО. Бабаков также находится под санкциями ЕС и США. В 2014 году Бабаков голосовал за аннексию Крыма, где группа VS Energy контролирует энергокомпанию Севастопольоблэнерго. А 3 октября 2022 он голосовал уже за аннексию Запорожской и Херсонской областей.

Эта бизнес-группа также контролирует несколько крупных промышленных предприятий.