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Отдам приказ пограничникам не пускать в Украину российских наблюдателей - Порошенко

Сегодня, 02:00
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Петро Порошенко/Twitter

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать российских наблюдателей на выборы президента.

"Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить. И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен", - заявил Порошенко.

Ранее ряд народных депутатов зарегистрировали проект закона о невозможности присутствия российских наблюдателей на президентских и парламентских выборах в Украине.

Россия перед этим заявила, что будет добиваться допуска своих наблюдателей на выборах.

Теги:   Россия Петр Порошенко Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019

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