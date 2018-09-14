От угроз к их реализации. В УПЦ КП рассказали, на какие шаги готова пойти РПЦ ради срыва предоставления автокефалии Украинской церкви

Отношение Русской православной церкви к будущему предоставлению автокефалии Украинской православной церкви может далее ухудшиться и перейти от "угроз действиями к их реализации", сообщил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"[Позиция РПЦ к украинской автокефалии] может измениться к худшему. К лучшему в нынешней ситуации она точно измениться не может, может измениться к худшему: от угроз какими-то действиями они могут перейти к реализации этих угроз", - рассказал он в эфире Радио НВ.

По словам архиепископа, РПЦ может пойти на разрыв отношений четырех уровней: персональный разрыв отношений со вселенским патриархом Варфоломеем I в виде неупоминания его имени во время богослужения; разрыв на уровне иерархии, когда епископы не будут принимать участия в совместных богослужениях и мероприятиях; отсутствие общения на уровне священников; запрет мирянам Московского патриархата принимать участие в богослужениях Константинопольского патриархата.

"Я думаю, что Московский патриархат будет пытаться подбить другие поместные церкви присоединиться к такому разрыву, они будут подбивать посылать Константинопольскому патриархату определенные протесты и заявления. Я думаю, что будет попытка обвинить самого вселенского патриарха в нарушении канонов и вероучения", - высказал мнение архиепископ Евстратий (Зоря).

Он добавил, что самым "взрывным" рычагом давления на Украинскую церковь со стороны РПЦ может стать попытка проведения собственного Всеправославного Собора, где могут попытаться наделить московского патриарха Кирилла титулом вселенского патриарха.

Полную версию интервью с архиепископом Евстратием (Зорей) слушайте в эфире Радио НВ сегодня в 20:00

Напомним, 7 сентября вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" і пригрозила розривом евхаристического общения.