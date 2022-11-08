«Ядерной опции не существует». Как России сказали «следить за базаром» в вопросе эскалации войны — объясняет аналитик 8 ноября, 10:00 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин во время поездки в Тверь, 7 ноября 2022 года (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Алексей Ижак, аналитик Национального института стратегических исследований, рассказал Радио НВ, что именно донес до Кремля советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время своего диалога с российскими визави.

— Кажется, угрозы России применить ядерное оружие или грязную бомбу, или что-то еще, как-то действительно стихли. Что произошло?

— Наверное, нужно еще раз повторить, такая же ситуация была весной. Где-то с марта по конец апреля там нарастала такая риторика, и даже были полеты [российского] президентского авиаотряда с имитацией эвакуации элиты в различные бункеры на Алтае и Урале. Всё это было. И даже поднимали один из командных пунктов ядерными силами США, показывали, что они тоже готовы учиться. А потом раз — и в мае все стихло.

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Сказали разные спикеры [российской] власти: «нет-нет-нет, вы нас не так поняли, никто не собирается воевать. Есть только два варианта ядерной войны для России, это нападение на нее ядерной страны или же не ядерной страны в союзе с ядерной, когда под угрозу ставится само существование России».

Хотя там немного были нюансы, но все стихло. Тоже мы видели сейчас, здесь еще был сюжет с «грязной бомбой», но завершилось так же — выяснением на разных треках позиций, но еще добавилось публичное высказывание, какими могут быть последствия для России, если она пойдет на такую эскалацию.

И был саммит в Самарканде. И сейчас уже это выплывает, что Путину сказали даже два лоялиста, Индия и Китай, что ядерная эскалация — это не то, что в этих условиях Россия потеряет поддержку Индии и Китая. И вот сейчас тоже все заглохло.

Моя интерпретация этих событий, вот такой риторики России, когда она пытается что-то сделать, я вижу только один вариант, когда наступает очередной этап войны и решается, какую помощь получает Украина, конкретно в оружии, конкретно для ведения войны.

Россия пытается эскалировать и прекратить или закрыть некоторые опции для Украины. Весной решался Рамштайн, какое будет оружие для Украины, и сейчас, когда началось уже контрнаступление украинских сил, решается, какое оружие нужно Украине для контрнаступления. Вот Россия пыталась обнаружить. Это единственное рациональное объяснение, которое я могу дать.