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Климкин опубликовал ноты, о которых Зеленский узнал из интернета

27 июня, 20:54
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Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland / Flickr

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обнародовал дипломатические ноты России и Украины по освобождению украинских военнопленных, о которых президент Владимир Зеленский "узнал из интернета".

Двухстраничные документы опубликован на странице главы МИД в Facebook.

По его словам, нота МИД России содержит в себе «дипломатический развод». В частности, Москва пытается заставить официальный Киев, во-первых, признать совершение моряками уголовного преступления, во-вторых, признать правомерность судебного процесса над ним по законодательству РФ и, в-третьих, косвенно признать оккупацию Крыма.

«Ловушка была подготовлена для наших моряков, для нашей юридической и дипломатической команды, для руководства страны. К сожалению, похоже, что кто-то в офисе президента банально попался», - сказал Климкин.

Глава МИД добавил, что в ноте Украины изложена позиция, которая совместно с международными партнерами отстаивается с первого дня после захвата моряков.

Нота МИД РФ:

Фото: Pavlo Klimkin/Facebook
Фото: Pavlo Klimkin/Facebook

Нота-ответ МИД Украины:

Фото: Pavlo Klimkin/Facebook
Фото: Pavlo Klimkin/Facebook

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия министра иностранных дел Павла Климкина могут поставить под угрозу освобождение украинских военнопленных моряков.

Он обвинил министра в нежелании обсуждать с ним внешнеполитические вопросы, в частности, ноту РФ на освобождение украинских моряков. По его словам, о ноте относительно суда над пленными украинскими моряками он «узнал из интернета».

Павел Климкин ответил, что в МИД были полномочия без согласований с президентом направлять ответ на ноту.

Теги:   Нота Украинские моряки Владимир Зеленский Павел Климкин МИД России МИД Украины Моряки

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