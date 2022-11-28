«Осознают потерю территории». Как россияне пытаются удержать левый берег Херсонской области — интервью 28 ноября, 16:29 Эксклюзив НВ Стихийный мемориал в освобожденном Херсоне, 21 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Сергей Грабский, военный эксперт, в интервью Радио НВ рассказал, как российские оккупанты пытаются удержать левый берег Херсонской области и часть Запорожской области и осознают бесперспективность ситуации.

— Попробуем разобраться в сообщении, которое опубликовал американский журнал Newsweek. Россия летом 2021 года готовила нападение на Японию, а затем передумала и [вторглась] в Украину. Что мы должны из этого понимать? Путин просто был в такой ситуации, когда без «маленькой победоносной войны» он уже не видел себе будущего?

Видео дня

— Да, потому что в чем суть любого кремлевского режима? Они могут жить, существовать и чувствовать себя комфортно исключительно за счет присоединения каких-то новых территорий, за счет грабежа каких-то новых ресурсов.

И именно в эту концепцию укладывается и война с Грузией, и поддержка режима в Сирии, и такие агрессивные действия на территории Японии, если можно так говорить, или агрессивные действия против Японии. Поэтому ничего удивительного в этой операции нет, так кремлевский режим вел себя за последние по меньшей мере 500 лет, без таких победных войн они просто не представляют свое существование.

— То есть мы понимаем, что какая-то историческая логика двигала Путиным, когда он все-таки отдал приказ о вторжении в Украину, они хотели что-то захватить. Но сейчас мы видим сообщения от Центра сопротивления, что из Новой Каховки вывозят коллаборантов. То есть у них с «победной войной» здесь не складывается. Что мы должны понимать о Новой Каховке и южных фронтах?

— Что касается южного фронта, достаточно просто взглянуть на карту, мы неоднократно обсуждали с вами важность нашего выхода на берег Днепра. Если действительно посмотреть на географию этой местности, мы видим, что на сегодняшний день украинские силы нависают над противником, который пока удерживает левобережную Херсонщину или если так больше говорить, Северную Таврию. И фактически мы можем наносить удары по противнику во всю глубину этого херсонского треугольника, можно назвать, «левобережного треугольника».

У противника есть умные люди, понимающие, к чему это приводит и осознают, что они просто физически не смогут удержать эту территорию. Пусть это произойдет не завтра, не послезавтра, но есть осознание. Поэтому они и предпринимают такие меры для того, чтобы возможно минимизировать какие-то негативные последствия для себя.

И то, что они демонстративно создают оборонительные позиции, несмотря на то, что оставляют там определенное количество войск, следует понимать, что после потери правобережного плацдарма их позиции на левом берегу становятся все более и более шаткими.