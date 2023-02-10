В освобожденном Крыму руководящие должности могут получить ветераны — Верещук

10 февраля, 19:10
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Ирина Верещук (Фото:minre.gov.ua)

Ирина Верещук (Фото:minre.gov.ua)

Источником управленческих кадров в Крыму после освобождения полуострова могут стать ветераны.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.

Верещук пишет, что в пятницу, 10 февраля, в правительстве обсуждались вопросы подготовки кадрового резерва для Крыма.

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«Есть прекрасный источник управленческих кадров для полуострова. Это наши ветераны!» — отметила она.

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8 февраля Верещук сообщила, что вскоре украинские ведомства начнут готовить кадровый резерв для Крыма.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в сентябре заявлял, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны. В опубликованном 31 января интервью The Washington Post Буданов сказал, что «мы должны сделать все, чтобы до лета Крым вернулся домой».

2 февраля издание Politico со ссылкой на четырех высокопоставленных представителей американского Министерства обороны сообщило, что Пентагон не верит, что у Украины есть или скоро будет способность вытеснить российские войска из Крыма.

В конце января бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины, и прогнозировал, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения полуострова.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Крым Российская агрессия Ирина Верещук

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