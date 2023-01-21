Генерал Ходжес: Крым — решающая территория, надеюсь, что Украина освободит его до конца лета 21 января, 19:00 Бен Ходжес (Фото:US Army Europe / Flickr)

Украинские военные смогут освободить Крым до конца лета 2023 года, если западные страны окажут необходимую поддержку, заявил экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью NV.

Генерал отметил, что для деоккупации полуострова необходимо, чтобы Украина получила, в частности, ракеты нужной дальности.



«Украинское командование делает очень хорошую работу, я вообще увлечен тем, как они ведут эту военную кампанию, какой их подход основательный и профессиональный. Как они наращивают ресурсы, как не дают оппоненту возможности пойти хоть где-нибудь на существенный прорыв, а также как наращивают ресурсы для весенней военной кампании, потому что для вас важен Крым. Крым – решающая территория для вас», – сказал Ходжес.

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По его словам, украинские военные адаптируются к стратегии армии России, которая отправляет на смерть много свои оккупантов. И ВСУ уже подрывают мощь тысяч солдат, которые страна-агрессор бросает в бойню.

«Российская армия сейчас не способна создать большого порыва где угодно. Главными остаются дисциплина и фокус на главных усилиях, которые наступят позже этой весной и приведут к освобождению Крыма», — добавил американский генерал.

20 января председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что защитникам Украины будет тяжело военным путем вытеснить российских оккупантов с каждого сантиметра украинской территории в 2023 году. По его словам, это возможно, но «очень, очень сложно».

Комментируя этот тезис, представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что прогнозы украинской разведки по освобождению территории Украины «совершенно адекватны». Он добавил, что это будет тяжело, но неизбежно.

