«Освобождение азовцев это показало». Как Эрдоган показал, что Путина «не существует» и он не способен влиять на решения? Интервью с Подоляком 10 июля, 21:52 NV Премиум Президент Турции Реджеп Эрдоган, 8 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Возвращение командиров Азова из Турции в Украину показало, что Реджеп Эрдоган в публичном поле отменил концепцию того, что российский диктатор Владимир Путин способен принимать и влиять на решения в мире, пояснил Radio NV Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.

— Возвращение командиров Азовстали. Чье это было решение? Как давно оно назревало? Насколько оно для нас на самом деле определяющее?

— Начнем с того, что само по себе решение о том, что вернулись командиры Азова в Украину важно, оно окончательно ставит точку в субъектности России и лично Путина. То есть такого человека, который на какие-то процессы влияет, больше не существует. Мы об этом уже неоднократно говорили в разных эфирах и так далее. Но таким образом господин Эрдоган закрепил в глобальном политическом пространстве концепцию, что Путина не существует. Путина, как человека, которого надо бояться, к которому надо обращаться с каким-то вопросами и т. д. И это очень важное следствие всего, что происходит и на поле боя в Украине, и после неудачного мятежа Пригожина, и вообще те процессы, которые происходят в России, и в глобальном пространстве.

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