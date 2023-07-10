«Освобождение азовцев это показало». Как Эрдоган показал, что Путина «не существует» и он не способен влиять на решения? Интервью с Подоляком

10 июля, 21:52
NV Премиум
Поделиться:
Президент Турции Реджеп Эрдоган, 8 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Турции Реджеп Эрдоган, 8 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Автор: Евгения Гончарук

Возвращение командиров Азова из Турции в Украину показало, что Реджеп Эрдоган в публичном поле отменил концепцию того, что российский диктатор Владимир Путин способен принимать и влиять на решения в мире, пояснил Radio NV Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.

 — Возвращение командиров Азовстали. Чье это было решение? Как давно оно назревало? Насколько оно для нас на самом деле определяющее?

Читайте также:

Денис Прокопенко (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS) Мы возвращаемся на фронт — командир полка Азов Прокопенко

— Начнем с того, что само по себе решение о том, что вернулись командиры Азова в Украину важно, оно окончательно ставит точку в субъектности России и лично Путина. То есть такого человека, который на какие-то процессы влияет, больше не существует. Мы об этом уже неоднократно говорили в разных эфирах и так далее. Но таким образом господин Эрдоган закрепил в глобальном политическом пространстве концепцию, что Путина не существует. Путина, как человека, которого надо бояться, к которому надо обращаться с каким-то вопросами и т. д. И это очень важное следствие всего, что происходит и на поле боя в Украине, и после неудачного мятежа Пригожина, и вообще те процессы, которые происходят в России, и в глобальном пространстве.

Видео дня

Теги:   Россия Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган Украина Российско-украинская война Радио NV Михаил Подоляк Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X