Зеленский создал четыре военные администрации в Херсонской области 9 ноября, 18:55 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в среду, 9 ноября, подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указ предусматривает создание Долматовской, Голопристанской (Скадовский район), Каховской и Крестовской (Каховский район) военных администраций.



19 сентября Зеленский подписал указ о создании 15 военных администраций в Херсонской области, в частности, в Херсонском, Геническом, Скадовском, Бериславском и Каховском районах, 27 октября — еще 20 военных администраций.



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9 ноября министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после этого заявил, что Украина не видит признаков отступления оккупационной армии.

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.



Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал соблюдать информационную тишину.

