Зеленский создал четыре военные администрации в Херсонской области

9 ноября, 18:55
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в среду, 9 ноября, подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указ предусматривает создание Долматовской, Голопристанской (Скадовский район), Каховской и Крестовской (Каховский район) военных администраций.

19 сентября Зеленский подписал указ о создании 15 военных администраций в Херсонской области, в частности, в Херсонском, Геническом, Скадовском, Бериславском и Каховском районах, 27 октября — еще 20 военных администраций.

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9 ноября министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после этого заявил, что Украина не видит признаков отступления оккупационной армии.

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Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал соблюдать информационную тишину.

https://www.youtube.com/embed/Ix3l29N4Ug4
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Указ Херсонская область Владимир Зеленский Война России против Украины

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