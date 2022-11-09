Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего на фоне заявлений Москвы об отступлении из Херсона 9 ноября, 18:16 Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 ноября, провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Участники ставки заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих войск оперативных направлений о ситуации на передовой, скоординировали действия сил обороны по отражению агрессии РФ и освобождению украинских территорий от оккупантов.

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Также была заслушана информация об укреплении и защите государственной границы Украины.

Отдельно участники рассмотрели состояние обеспечения подразделений вооружением и боеприпасами, а также подготовку войск к зимнему периоду. Также были рассмотрены вопросы прохождения зимнего периода и пути минимизации рисков, вызванных российской агрессией.

Кроме того, участники встречи проанализировали ход восстановления пострадавших от российских атак объектов энергетики и меры по противовоздушной защите кричной инфраструктуры Украины.

Ранее Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Командующий российскими оккупационными войсками Сергей Суровикин предложил министру обороны РФ Шойгу оставить правобережную часть Херсонской области и Шойгу согласился.