Посол Германии: Освобождение Херсона — одна из самых ожидаемых побед ВСУ
В Минобороны сообщали, что Украина почти полностью контролирует Херсон. (Фото:most.ks.ua)
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвал освобождение Херсона одной из самых ожидаемых побед украинских сил.
«Еще одна самая ожидаемая победа Вооруженных Сил Украины — освобождение Херсона! Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу в Херсонской области», — пишет она в Twitter.
Фельдгузен добавила, что весь мир воздает достойное уважение тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю.
11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации. В Минобороны сообщали, что Украина почти полностью контролирует Херсон.
Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.