Посол Германии: Освобождение Херсона — одна из самых ожидаемых побед ВСУ

11 ноября, 18:14
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В Минобороны сообщали, что Украина почти полностью контролирует Херсон. (Фото:most.ks.ua)

В Минобороны сообщали, что Украина почти полностью контролирует Херсон. (Фото:most.ks.ua)

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвал освобождение Херсона одной из самых ожидаемых побед украинских сил.

«Еще одна самая ожидаемая победа Вооруженных Сил Украины — освобождение Херсона! Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу в Херсонской области», — пишет она в Twitter.

Видео дня

Фельдгузен добавила, что весь мир воздает достойное уважение тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю.

https://twitter.com/AnkaFeldhusen/status/1591081174188920836?t=6TsqqTligXP1tETkZe-iTQ&s=19

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации. В Минобороны сообщали, что Украина почти полностью контролирует Херсон.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

https://www.youtube.com/embed/LGI-5ubIFZY
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Войска РФ Анка Фельдгузен

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