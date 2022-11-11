Посол Германии: Освобождение Херсона — одна из самых ожидаемых побед ВСУ 11 ноября, 18:14 В Минобороны сообщали, что Украина почти полностью контролирует Херсон. (Фото:most.ks.ua)

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен назвал освобождение Херсона одной из самых ожидаемых побед украинских сил.

«Еще одна самая ожидаемая победа Вооруженных Сил Украины — освобождение Херсона! Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу в Херсонской области», — пишет она в Twitter.

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Фельдгузен добавила, что весь мир воздает достойное уважение тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации. В Минобороны сообщали, что Украина почти полностью контролирует Херсон.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.