Когда оккупанты уйдут из Херсона, они попытаются максимально разрушить город — Подоляк 9 ноября, 21:48 Россияне создают на левом берегу Херсонской области огневые точки, подвозят туда снаряды и мобилизованных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что войска РФ будут пытаться максимально разрушить Херсон, если не смогут его удержать.

«Если они не смогут удержать Херсон, то они будут его максимально разрушать с левого берега», — сказал Подоляк в эфире телемарафона.

Он добавил, что россияне создают на левом берегу Херсонской области огневые точки, подвозят туда снаряды и мобилизованных.

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«То есть они все равно будут пробовать жестко удержаться в Херсонской области», — добавил он.

Ранее Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал сообщение россиян об отступлении из Херсона ложью. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.