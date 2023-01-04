«Начало зачистки». Что даст украинским военным освобождение Большого Потемкинского острова в Херсонской области — интервью 4 января, 12:00 Эксклюзив NV Украинские военные в Херсонской области, 9 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Сергей Хлань, депутат Херсонского облсовета, в эфире Радио NV рассказал, как начало освобождения Большого Потемкинского острова открывает плацдармы для ВСУ и значительно улучшает ситуацию для жителей Херсона.

— Что происходит вокруг Потемкинского острова? Скажите, что известно вообще было о том, были ли там оккупанты, что они там делали и вообще, что известно о значении островов возле Херсона в устье Днепра.

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— После того, как оккупанты 11 ноября покинули город Херсон, низменность Днепра, плавни Херсона, острова, они были серой зоной и военные определяли их как серую зону. Но наших военных там не было, чтобы закрепиться и находиться на этих островах. Соответственно и оккупанты не закреплялись. Но оккупанты периодически высаживали диверсионно-тактические группы на этих островах и передвижение их плавсредствами между плавнями, и между этими островами происходило. Наши ВС периодически их обезвреживали.

Но следует понимать, что на этих островах находится большое количество частных дач херсонцев. И оккупанты начали использовать эти частные дачи для сокрытия своих минометных расчетов. То есть оккупанты в том числе и на Большом Потемкинском острове, почему о нем много говорили, высадили там определенное количество именно минометных расчетов, которые передвигались и прятались по частным дачам. Иногда им плавсредствами привозили мины, они их разгружали и обстреливали город Херсон. Если быть точнее — это микрорайон Остров, Корабел.

И именно из минометов, с этого острова, они вели постоянный обстрел этого микрорайона, повреждая и здания, и критическую инфраструктуру. Микрорайон Остров — это микрорайон, в котором до войны проживало 30 тысяч населения. Это довольно густонаселенный микрорайон. И именно с островов, плавней оккупанты наносили постоянные удары по этому микрорайону. Недавно военная администрация отмечала то, что из-за повреждения критической инфраструктуры, повреждения котельных невозможно было и подавать электричество в многоквартирные дома, и подавать тепло, и соответственно воду.

И даже призывы были эвакуироваться из этого района. Поэтому Потемкинский остров, он начал принимать такое стратегическое значение. И уже невозможно было, скажем так, наблюдать эти постоянные обстрелы, постоянные разрушения. Учитывая это, я так понимаю, наши ВС и зашли для того, чтобы зачистить остров от минометных групп. Фотография, которая облетела все социальные сети, как военный вывешивает украинский флаг, была воспринята тем, что мы все же имеем контроль, зашли на этот остров.

Наталья Гуменюк, как мы видим, этого не подтверждает. Но если посмотреть последние события, даже освобождение Херсонщины, то мы все помним, что именно с таких фотографий начиналась деоккупация с севера Херсонской области. И двигалась она дальше — все ближе и ближе к Херсону. И тогда уже получали подтверждение Генерального штаба. Пока, к большому сожалению, мы такого подтверждения не имеем. Но самое главное, что наши ребята начинают зачистку этого острова. И уже можно сказать о том, что интенсивность обстрелов точно будет значительно меньше.

А я думаю, и дальше нужно зачищать плавни от движения оккупантов, от движения минометных расчетов. Потому что здесь страдает не только остров. Там еще с Большого Потемкинского острова, с него удобно обстреливать, как, кстати, и обстреливают оккупанты, и Белозерский район, это и село Камышаны, страдающее сейчас постоянно так же от этих обстрелов. Это и село Приднепровское, которое находится непосредственно на побережье Днепра. Поэтому этот остров имеет все же стратегическое значение. И зачистка его принесет, скажем, уменьшение обстрелов как раз этих районов.

— Также было сообщение от Генштаба, буквально недавно они сообщили, что Силы обороны Украины в канун нового года нанесли мощный огневой удар по району скопления врага в Херсонской области. И вроде как потери там составляют около 500 российских оккупантов. Произошло это в районе села Чулаковка. Что вы знаете об этом, если вы знаете?

— Чулаковка —это Голопристанский район. Действительно сегодня Генеральный штаб подтвердил эту информацию об уничтожении 500 оккупантов погибшими и ранеными именно в этом населенном пункте. Это один из пунктов сосредоточения неприятеля. Кстати, в Голопристанском районе оккупанты размещают свои базы и личный состав и в Чулаковке, и в Забарино. Мы имели недавно именно информацию об уничтожении, там руководящий состав собирался. Потому что в Забарино там есть и летние дачи, в том числе и предателя Булюка там дача.

И оккупанты проводили там совещание и были уничтожены именно в этом населенном пункте. Чулаковка также находится недалеко от этого места. В Голой Пристани также были уничтожены. И сегодня Генеральный штаб подтвердил уничтожение большого количества оккупантов в Федоровке Каховского района. Это кардинально другая сторона. Это Каховский район, это выше дамбы Каховской ГЭС. И Федоровка, она находится вглубь Херсонской области — Зеленоподская община. Там оккупанты считали, что они немного дальше находятся от побережья Днепра, это 30 километров от побережья Днепра в сторону Геническа.

И там оккупанты разместились в школе, куда был нанесен удар нашими ВС. И уничтожено как раз большое количество личного состава в том числе. И это подтверждено Генеральным штабом. Также уничтожены оккупанты в Олешках в конном клубе Grand Prix. Кстати, это клуб мэра Олешек Евгения Рыщука. В Сагах недавно один из оккупантов выкладывал фото, как они там комфортно разместились. А сейчас они там все задвухсотились в том конном клубе.

Действительно, наши вооруженные силы постоянно отрабатывают. Это только те места, где мы говорим о большом количестве концентрации личного состава. А еще мы видели в последние дни детонацию складов боеприпасов и в Олешках, и в пригороде — в Олешковском лесу. Оккупанты там размещались, повырывали блиндажи, повкапывали технику. И считали, что это будет безопаснее всего. Но и туда прилетело: была мощная детонация и уничтожение складов боеприпасов у оккупантов.

— Получается у них большое количество живой силы, расположенное довольно недалеко от берега Днепра, фактически недалеко от Херсона. Почему так? Это для них тыл уже, учитывая, что они отступили. Или они еще что-то планируют в Херсонской области, именно у реки?

— Относительно большое. Потому что нельзя говорить, что их там слишком много. Если говорить о побережье Днепра, все же там по количеству личного состава, их не так много. Они там в основном как наблюдательные группы и те, кто обеспечивает работу артиллерии, постоянно работающей по городу Херсону, и по освобожденному правобережью. И обеспечивает соответственно эту работу. Основные силы оккупантов, они находятся немного вглубь Херсонской области.

И, кстати, после отработок наших ВС, оккупанты знаете как: одних мобиков отработали, они очередных мобиков направляют из Геническа. В Геническе сейчас концентрируются как раз воинские части главные. Они там проводят и обучение мобилизованным на Арабатской Стрелке. И соответственно формируют колонны, которые отправляют на восполнение тех потерь, которые они несут ближе к побережью Днепра.

— Что касается Олешек. Мы видим, что президент Зеленский создал военную администрацию для этого временно оккупированного населенного пункта. Главой Олешковской городской военной администрации стала Татьяна Гасаненко, первая заместитель городского головы Олешек Рыщука.

Олешки расположены на левом берегу, они еще не освобождены. А как мы понимаем, как вы считаете, почему военная администрация создана именно сейчас, хотя населенный пункт еще не освобожден?

— Смотрите, создание военных администраций продолжается абсолютно по всей Херсонщине, даже там, где еще не освобождена [территория]. И сразу были созданы военные администрации Каховской общины, там Виталий Немерец, мэр Каховки, так и был назначен. Хотя к нему много вопросов было, но все же. И активисты поднимали эти вопросы, и я поднимал вопрос, что его нельзя назначать, но его назначили. Новая Каховка, Коваленко, все же прислушались к активистам, не назначили. Назначили Брусенского главой военной администрации.

По Олешкам так же. Там стоял вопрос о назначении мэра Олешек Евгения Рыщука. Но как мы видим, все же военная администрация решила по другому — назначив Татьяну Гасаненко на эту должность. Зачем это делается? Это технический вопрос. По всем общинам, даже по оккупированным общинам, назначены главы военных администраций для обеспечения начисления бюджетных платежей, социальной помощи, работникам образования, медицинских учреждений.

Даже находящиеся на простое они получают две трети заработной платы. Но им нужно насчитывать. Для начисления этих выплат, в том числе и детских, необходимо создание военной администрации. Потому что во многих случаях финансовые ключи были связаны именно с главами ОТГ. А те, которые либо находились в оккупации, либо бухгалтерские документы остались в оккупации, или казусы, которые были в Каховке, когда Немерец согласовывал начисление заработных плат с «гауляйтером» Филипчуком.

Это, я еще раз говорю, к большому сожалению, к этому не прислушались. То есть для решения этих вопросов есть необходимость создания военных администраций, которые будут работать в составе областной военной администрации. Для того чтобы бесперебойно начислять людям их социальные выплаты, заработные платы.

— А как мы видим в этих городах, расположенных у левого берега Днепра. Осталась ли там коллаборационная власть, действует ли она там? Были до этого сообщения, что россияне оттуда вроде как отходят. Что там вообще происходит?

— Все оккупационные администрации, они сейчас перемещены. Кстати, в Каховке гауляйтер Филипчук вообще трагический пост написал, что они покидают город, покидают город навсегда. Надо было и понимать, что они навсегда покидают город. Сейчас эти оккупационные администрации, которые находились в Каховке, в Новой Каховке, они переместились опять-таки в Геническ. И тот самый Кобец, назначенный оккупантами мэром Херсона, он так же сейчас находится в Геническе.

Если сначала говорили, что часть оккупационных «администраций» переместились в Скадовск, а часть — в Геническ. Сейчас они все сконцентрировались в Геническе. То есть, все те администрации, которые находились от оккупантов на побережье Днепра, это Каховка, Новая Каховка, Голая Пристань, Олешки.

Ну и Геническ, как сейчас отмечается Сальдо, это «столица Херсонской области». Они там вообще что-то рассказывают о строительстве нового столичного города с правительственным кварталом. Там город-сад будет и какие-то автобаны собираются строить. Очередное больное воображение гауляйтеров. Таких заявлений мы уже слышали множество. Сейчас они грезят пока этим в Геническе. И все эти администрации, которые переезжали из городов на побережье, они также находятся пока в Геническе. Они там пытаются иногда издавать какие-то указы. Сейчас очередной указ — о запрете хождения гривни с 1 января.

Но наши предприниматели, даже находящиеся на левом берегу, не отказываются от гривни категорично. Поэтому оккупант сейчас в очередной раз устраивает рейды для того, чтобы забирать банковские терминалы. Потому что все равно банковские терминалы с украинской гривней работают через Интернет на оккупированных территориях. Но оккупанты продолжают давить, продолжают усиливать там свои фильтрационные меры, выискивать оборот гривни и задерживать соответственно людей.

— Были сообщения, что российские оккупанты обстреливают населенные пункты Херсонщины, даже оккупированные, с целью дестабилизации гуманитарной ситуации и чтобы эвакуировалось местное население. А собственно, зачем? Почему они хотят, чтобы люди выехали?

— А они хотят сделать серую зону. Как раз о том, что они объявили — 15-километровая зона вдоль побережья, они пытаются сделать серой военной зоной, чтобы там находились только военные. Поэтому они и объявляли принудительную эвакуацию, вводили пропуска, говорили, что невозможно будет передвигаться, давили на людей. Но все равно остаются люди и в той же Новой Каховке, несмотря на постоянные обстрелы, и в Каховке.

Поэтому оккупанты, поняв, что просто надавить на людей они уже не могут и люди категорически отказались уезжать. Так они начали цинично обстреливать эти населенные пункты из оккупированной части. То есть даже по Каховке, последние обстрелы центра города Каховки, где оккупанты обстреляли абсолютно весь центр города: пятиэтажные дома, и набережную как раз города Каховка. Это происходило ночью. И каховчане совершенно отчетливо видели, откуда идут выходы.

А выходы шли из промышленной части города, которая находится на юге, ближе к Геническу. То есть оккупанты намеренно обстреливали как раз центр Каховки, пытаясь винить ВСУ. И таким образом они, вероятно, хотели подогреть мнение необходимости так называемой эвакуации. Для того чтобы выселить людей из Каховки, для того, чтобы выселить людей из Новой Каховки. Потому что такие же обстрелы были и в Новой Каховке.

Такие же обстрелы происходят и в Олешках. Такие же обстрелы происходят и в Голой Пристани. То есть они действуют абсолютно под копирку. Они с оккупированной территории обстреливают находящиеся на побережье Днепра оккупированные города для того, чтобы заставить людей все же принять решение о так называемой эвакуации.