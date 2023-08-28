«Попросил не подаваться на тендер». Производитель аптечек для ВСУ рассказал о странном предложении от представителя благотворительного фонда 28 августа, 19:25 Упаковка аптечек на предприятии Киевгума (Фото:uprom.info)

Андрей Острогруд, владелец компании Киевгума рассказал, что во время встречи с Александром Строгановым, соучредителем фонда К Победе Вместе тот предлагал его компании не участвовать в тендере госпиталя из Винницы по закупке аптечек для ВСУ.

Об этом он рассказал в интервью NV.

«В прошлом году я бил тревогу, что на рынке появляются новые игроки с сомнительным товаром (речь идет о военных аптечках китайского производства, — ред.)», — пояснил изданию Острогруд. По его версии, Строганов может входить в круг людей «одного из заместителей главы Офиса президента, но доказательств у меня нет».

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«Кто стоит за ним — я не знаю… потому что кто угодно может назваться „от Татарова или других ФИО“, а он их, возможно, в глаза не видел. Если бы я точно знал, кто конечный интересант, я бы знал, как с этим бороться, а так до сих пор не понимаю, кто заказчик и мой оппонент. Потому что, очевидно, Строганов — это максимум кассир», — сказал Острогруд.

Отвечая на вопрос, с какой целью состоялась их встреча, Острогруд ответил, что Строганов «почти прямым текстом» попросил, чтобы Киевгума не подавалась на тендер по закупке аптечек для Винницкого военного госпиталя.

Острогруд добавил, что заранее догадывался о чем именно будет разговор, поэтому позвал на встречу со Строгановым директора компании Сич Александра Гадомского, производителя качественных турникетов.

«Мы ему дали понять, что приветствуем его настойчивость, но наши компании являются производителями, которые давно работают на рынке, поэтому нам с ним не о чем говорить», — рассказал предприниматель.

В свою очередь Строганов, заявил в комментарии NV, что Остогруд клевещет, ведь он не имеет никакого отношения к поставкам любых аптечек в государственные или частные структуры.

«По поводу встречи с Острогрудом, то могу сказать, что именно он на меня вышел через общего знакомого в Федерации работодателей. Цель у него была показать собственное предприятие и поинтересоваться: кто мы такие и чем занимаемся. Возможно, он [ошибочно] подумал, что я представитель определенной компании», — пояснил он.

Строганов отрицает, что он якобы делал намеки Острогруду не подаваться на тендер по закупке аптечек в Винницкий госпиталь. Относительно связей с чиновниками Строганов в шутливой форме ответил, что если упоминать его фамилию, то только рядом с главой ОП Андреем Ермаком, а не его заместителями.