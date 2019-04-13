Останавливать процесс вступления Украины в ЕС и НАТО неконституционно - Порошенко Сегодня, 01:40 356 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Петр Порошенко president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что попытки остановить или прекратить движение Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО будет нарушением Конституции Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, евроинтеграционное движение нашего государства закреплено в основном законе и является обязательным к исполнению на всех уровнях власти.

"Если сейчас остановить процесс, то, во-первых - это будет неконституционно. Потому что в Конституции закреплена наша европейская и евроатлантическая интеграция Украины. И никто, никакое должностное лицо не имеет права нарушать Конституцию и останавливать этот процесс", - подчеркнул президент в интервью журналистам в ходе рабочего визита во Францию.

Порошенко подчеркнул, что сделает все от него зависящее, чтобы продолжить европейский путь Украины.

"За это заплачена большая цена. И чтобы те жертвы, которые заплатил украинский народ, были не напрасны", - отметил он.

Глава украинского государства также отметил, что опасения в случае изменения курса Украины имеются не только на уровне европейских лидеров.

"Если Украина сама остановится и будет ставить вопрос развития нашей европейской и евроатлантической интеграции в зависимости от того, что скажет Кремль, или каким-то образом мы затянем через проведение по любым основаниям, в том числе и референдума. Я считаю, что это путь в заблуждение", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что "референдум будет проведен тогда, когда будут открыты ворота Европейского Союза, и Украина будет делегировать часть своих суверенных полномочий ЕС. Так как это делала каждая страна, которая претендовала на то, чтобы стать членом Евросоюза".

Напомним, что 12 апреля президент Петр Порошенко посетил Берлин и Париж, где провел двусторонние встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

