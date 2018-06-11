Остался единственный механизм – НАТО. Порошенко спрогнозировал сроки вступления Украины в альянс и ЕС

Украина к 2030 году может стать членом ЕС и НАТО - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко допускает возможность вступления страны в Европейский союз и НАТО до 2030 года.

"Ключевое, о чем я мечтаю, – две вещи. Я очень хочу, чтобы до 30 года Украина была членом Европейского Союза… И я очень хочу, чтобы Украины до 30 года была членом Североатлантического союза", - сказал он на встрече со студентами, передает Интерфакс-Украина.

Он считает, что после аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе для Украины наиболее эффективным механизмом защиты является вступление в НАТО.

"После того, как Россия, когда она сделала незаконную аннексию Крыма, поправ Будапештский меморандум, Большой договор о дружбе и сотрудничестве, международное право, разрушив всю мировую глобальную систему безопасности,.. остался единственный эффективный механизм – НАТО", - пояснил он.

В июне 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман спрогнозировал, что Украина через 10 лет будет членом Европейского Союза.

Вместе с тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг связывает рассмотрение вопроса членства Украины в НАТО успехами в оборонной реформе.

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