13 ноября 2018, вторник

Основными воздушными вратами для Закарпатья должен стать аэропорт в Мукачево - Омелян

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По словам Омеляна, аэропорт Мукачево был выбран как наиболее удачный для Закарпатья
Фото: Мининфраструктуры

По словам Омеляна, аэропорт Мукачево был выбран как наиболее удачный для Закарпатья

Министерство инфраструктуры Украины не рассматривает Ужгородский аэропорт как единственное решение для авиасообщения в Закарпатской области.

Об этом глава ведомства Владимир Омелян заявил во время встречи с представителями EASA, на которой обсуждалось создания нормативно-правовой базы работы Украэроруха, необходимой для маневрирования воздушных судов.

По его словам, основными воздушными вратами для Закарпатья должен стать новый аэропорт в Мукачево.

"Я верю, что мы найдем источники финансирования для строительства нового аэропорта в Мукачево уже в 2019-2020 году... Мы исследовали весь регион, и аэропорт Мукачево был выбран как наиболее удачный для этого региона", - заявил министр.

А до тех пор авиасообщение будет обеспечивать аэропорт Ужгорода.

Омелян также добавил, что аудит EASA, необходимый для возобновления его полноценной работы, "вступил в финальную фазу", а его позитивный результат позволит начать регулярные перевозки Киев-Ужгород еще до конца текущего года.

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